Internetové fóra kritizujú spoločnosť Virgin Galactic za prípravu uskutočnenia prvého komerčného letu do vesmíru, a to len približne týždeň po tragédii miniponorky Titan. Spoločnosť, ktorú vlastní britský miliardár Richard Branson, oznámila, že na misiu Galactic 01 vyšle celkovo päť členov.



Deväťdesiatminútový vesmírny let má odštartovať vo štvrtok 29. júna a účelom misie je „vykonať sériu suborbitálnych vedeckých experimentov,“ uvádza sa podľa webu Insider v tlačovej správe Virgin Galactic. Spoločnosť predáva vstupenky na svoje komerčné vesmírne lety za 450-tisíc dolárov na jedného pasažiera. Potenciálnych klientov nabáda, aby si svoje miesto „v histórii“ rezervovali.



Podľa mnohých používateľov sociálnych médií ide o zlé načasovanie. Ponorka Titan minulý týždeň inplodovala, keď viezla niekoľko miliardárskych turistov na expedíciu, aby si v hĺbke takmer 3 000 metrov mohli zblízka prehliadnuť vrak legendárneho Titanicu. „Aj toto bude jednosmerná cesta alebo…?“ uviedol jeden používateľ. Ďalší komentátor napísal: „Až teraz som si uvedomil, že pracujú na pokračovaní...“



Obavy o bezpečnosť vesmírnej turistiky nie sú neopodstatnené. V novembri 2014 zomrel jeden člen posádky počas skúšobného letu prototypu vesmírnej lode Virgin Galactic, keď sa rozpadla nad Mohavskou púšťou v Kalifornii. Raketa spoločnosti SpaceX Elona Muska vybuchla počas svojho prvého pokusu o štart na obežnú dráhu v apríli.

To však nebráni ultrabohatým rezervovať si drahé a nebezpečné dobrodružné výlety za zábavou. Za všetko hovorí ďalší komentár z príspevku na Instagrame: „Niekto sa vážne pokúša znížiť to jedno percento populácie.“