Vinou ministerstva školstva môže Slovensko podľa bývalého šéfa rezortu Branislava Gröhlinga prísť o 815 miliónov eur pre neplnenie plánu obnovy. Ako tvrdí, ministerstvo je nečinné a jeho kroky považuje za nezodpovedné. Uviedol to na utorkovom brífingu.

„Momentálne hazardujeme s budúcnosťou nášho školstva a premiér Eduard Heger by mal zasiahnuť. Ak tak neurobí, mala by sa na to pozrieť prezidentka," uviedol Gröhling. Priblížil, že kritizovaný by pre neplnenie plánu obnovy mal byť nielen bývalý minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský, ale aj dočasne poverený minister školstva Ján Horecký.

„Pri školstve svietia čisto farby iba červená a oranžová, ktoré znamenajú to, že sa tieto úlohy neplnia. Sú v ohrození, a tým sú ohrozené aj financie, ktoré boli prisľúbené školstvu," spresnil Gröhling. Ide podľa jeho slov napríklad o právny nárok na materskú školu od troch rokov, zákon na pomoc deťom so znevýhodnením či uzavretie výziev na podporu strategického rozvoja škôl.

„Ministerstvo by malo pokračovať v naštartovaných reformách, pretože teraz sa deje opak," podotkol.