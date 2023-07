Viete, aké povinnosti prinášajú horúčavy na pracovisko? Otestujte sa

1/10 O celkovú pohodu a pracovné podmienky by sa na pracovisku počas horúčav mal postarať:

zamestnávateľ, zamestnanec, odborová organizácia.

Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky vysvetľuje, že by sa o celkovú pohodu a pracovné podmienky na pracovisku mal postarať zamestnávateľ. Ten by mal dbať na ochranu zdravia zamestnancov pred záťažou teplom a mal by vykonať opatrenia, ktoré vylúčia alebo aspoň znížia nepriaznivé účinky tepla na zdravie zamestnancov na čo najnižšiu možnú a dosiahnuteľnú mieru.