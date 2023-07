Viaceré strany podporia piatkovú mimoriadnu schôdzu Národnej rady SR k dofinancovaniu samospráv. Podľa predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina) sa však schôdzu možno nepodarí otvoriť, keďže viacero poslancov nebude prítomných. Rokovanie inicioval opozičný Smer-SD. Presadiť chce uznesenie, ktorým by parlament zaviazal vládu situáciu vyriešiť.

„Je, bohužiaľ, veľmi veľa poslancov mimo republiky alebo majú neodkladné záležitosti. Ak sa nám podarí otvoriť schôdzu, bude to veľmi tesné. Je vysoko pravdepodobné, že sa neotvorí," uviedol Kollár. Podstatné podľa neho je, že sa o téme diskutuje. Skonštatoval, že predchádzajúci kabinet prisľúbil kompenzácie samosprávam, záväzok je platný a mala by to rešpektovať aj súčasná vláda odborníkov. Kollár rešpektuje aj stanovisko premiéra Ľudovíta Ódora, ktorý chce počkať do 15. augusta, aby vedel, ako je na tom štát finančne a či si môže dovoliť vyplatiť samosprávam celú kompenzáciu naraz, aby sa neohrozilo napríklad vyplácanie dôchodkov a iných sociálnych dávok. Mestá však podľa neho pomoc potrebujú a poslanci zo Sme rodina schôdzu podporia.

Kollár dodal, že s premiérom hovoril aj o možnej mimoriadnej schôdzi k situácii v zdravotníctve. Vláda sa mala dohodnúť, že v júli do parlamentu návrhy nepošle. V auguste by však mohla prijať tri zmeny aj s návrhom na skrátené legislatívne konanie. Týkať by sa mohli dofinancovania samospráv, riešenia situácie s pediatrami a novely trestného zákona.

Dofinancovanie samospráv podporujú aj poslanci z mimoparlamentného Hlasu-SD. SaS rokovanie nepodporí, vidí za tým predvolebnú kampaň Smeru-SD bez riadnych riešení. Predseda strany Richard Sulík deklaroval, že SaS stojí na strane samospráv. Expremiér Eduard Heger (Demokrati) by mal podľa neho vysvetliť, prečo svoj prísľub o vyplatení financií samosprávam nedodržal.

Strana Za ľudí rovnako hovorí o predvolebnom divadle Smeru-SD. „Peniaze pre samosprávy vyčlenila ešte naša vláda a sú nachystané. Zároveň naša vláda samosprávam vyplatila aj stovky miliónov eur navyše k bežným príjmom, ktoré dostávajú z daní fyzických osôb. Nevyplatená ostala iba posledná časť, s ktorou je teraz problém," uviedla. Vyhlásila, že súčasná vláda by financie mala samosprávam dať čo najskôr, pretože vytvára chaos a napätie. Nezaradení poslanci zo strany Demokrati skonštatovali, že ide o predvolebnú hru a navrhnuté uznesenie Smeru-SD nič nerieši.