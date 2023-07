Niekoľko krajín Európskej únie vrátane Česka, Nemecka či Francúzska kritizuje možné predĺženie zákazu dovozu ukrajinských obilnín do Poľska a štyroch ďalších krajín susediacich s Ukrajinou. Po utorkovom rokovaní ministrov pôdohospodárstva krajín EÚ o tom v Bruseli hovorili zástupcovia niektorých vlád. Podľa eurokomisára pre poľnohospodárstvo Janusza Wojciechowského zvažuje Európska komisia možnosti, ako financovať prepravu ukrajinskej poľnohospodárskej produkcie cez EÚ do krajín severnej Afriky či na Blízky východ.

Európska komisia v máji povolila Poľsku, Slovensku, Maďarsku, Rumunsku a Bulharsku zakázať na svojom trhu predaj ukrajinskej pšenice, kukurice, repkového semena a slnečnicových semien. Toto opatrenie, ktoré neobmedzuje exportný tranzit do ďalších krajín, platí do polovice septembra. Ministri poľnohospodárstva týchto krajín však obhajujú myšlienku predĺžiť zákaz aspoň do konca roka v záujme ochrany vlastných trhov.

„Chceme hľadať celoeurópske riešenie. Potrebujeme dostať ukrajinské obilie do krajín tretieho sveta," povedal v utorok novinárom český minister pôdohospodárstva Marek Výborný, podľa ktorého nie je „dlhodobo udržateľné a prospešné" deliť krajiny EÚ do niekoľkých kategórií podľa možností dovozu tovaru z Ukrajiny.

Sporné reštrikcie

Reštrikcie pätice krajín v pondelok kritizoval ako neprijateľné ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Podobne sa v utorok vyjadrili ministri pôdohospodárstva najväčších unijných ekonomík Nemecka a Francúzska. Komisia by podľa nich nemala povoliť štátom susediacim s Ukrajinou obmedzenia ďalej predlžovať. Komisár Wojciechowski sa na rokovaní s ministrami k sporu jednoznačne nevyjadril.

Vyhlásil, že komisia má v pláne zvážiť možnosti, ako financovať prepravu ukrajinského poľnohospodárskeho exportu cez EÚ. Tá získala na aktuálnosti po tom, ako Moskva vypovedala dohodu umožňujúcu jeho transport cez Čierne more. Podľa vyjadrenia ruského ministerstva zahraničných vecí zatiaľ žiadne rozhovory o možnom návrate k dohode neprebiehajú.

„Ak by Európska komisia bola schopná prispieť finančne na prepravu, bolo by to výrazne jednoduchšie," vyhlásil Výborný. Únia by podľa neho mala posilniť predovšetkým prepravný koridor po rieke Dunaj, aby po ňom bolo možné voziť až štyri milióny ton obilnín mesačne.