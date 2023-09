Občania Slovenska by chceli ísť na dôchodok skôr, ako je riadny termín, teda vo veku 64 rokov. Do predčasného dôchodku plánuje ísť 18 percent a výrazne skôr by na dôchodok chcelo ísť 34 percent ekonomicky aktívnych občanov Slovenska. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus a Nadácie Partners, o ktorom na tlačovej konferencii informovali zástupca agentúry Focus Martin Slosiarik a reprezentanti z Partners.

Podľa 64 percent respondentov sa vek odchodu do dôchodku ešte zvýši. „Tento údaj je svojím spôsobom alarmujúci. Rozumiem, že dáta ukazujú určitú túžbu obyvateľov, tá však úplne popiera dôchodkovú realitu z hľadiska aktuálneho finančného zabezpečenia obyvateľov Slovenska na dôchodok,“ upozornil sociológ z agentúry Focus Martin Slosiarik.

V roku 2019 sa občania Slovenska vyjadrili, že ideálna výška dôchodku by bola 925 eur. V tohtoročnom prieskume bola vysnívaná výška dôchodku pre Slovákov 1 165 eur, čo predstavuje nárast o viac ako 25 percent.

„Tento nárast pravdepodobne v sebe zahŕňa pociťované zvyšovanie životných nákladov od jari 2022, ktoré sa takto premietlo aj do zvýšenia predstáv o výške ideálneho dôchodku,“ uviedol Slosiarik.

Odborníčka na osobné financie zo spoločnosti Partners Linda Valentín upozornila na to, že približne polovica ekonomicky aktívnych respondentov vôbec alebo iba málokedy rozmýšľa o kvalite svojho života na dôchodku.

„Častým problémom je, že ľudia si spájajú dôchodok iba so starobou a nie s finančným zabezpečením. Z toho pramenia potom nereálne predstavy a podceňovanie dostatočne dlhej prípravy, ktorá je práve pri zabezpečení na dôchodok kľúčová,“ priblížila Valentín.

Vhodné tak je začať investovať čím skôr, ideálne desiatky rokov vopred. Mesačne je dobré dať 10 percent zo svojho príjmu na zabezpečenie na dôchodok. Ideálny čas je začať v čo najskoršom veku, najneskôr okolo tridsiatky.

Pre obyvateľov Slovenska je najobľúbenejším spôsobom prípravy na dôchodok sporenie v druhom pilieri, a to v 47 percent prípadoch. Nasleduje životné poistenie so sporením (36 percent), potom tretí pilier s podielom 30 percent a sporiaci účet v banke obľubuje 24 percent opýtaných.