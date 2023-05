Firmu Virgin Galactic miliardára Richarda Bransona čaká náročná skúška. Vo štvrtok plánuje do vesmíru poslať šesťmiestnu posádku. Úspech letu Unity 25 ukáže, či je firma naozaj pripravená od júna ponúkať cesty do vesmíru aj komerčne, píše agentúra Bloomberg.

Raketoplán VSS Unity by mal z Nového Mexika odštartovať o ôsmej ráno miestneho času. Na jeho palube budú dvaja skúsení piloti a štyria pasažieri. Všetci sú zamestnancami Virgin Galactic. Ide o prvý let s posádkou za takmer dva roky. Predtým sa firme podarilo dostať do vesmíru iba štyrikrát.

Virgin Galactic v rámci svojich misií často čelil technickým problémom. V roku 2014 dokonca jeden z jeho raketoplánov havaroval a vyžiadal si život jedného z pilotov. Firma mala pôvodne v pláne začať lety ponúkať komerčne už koncom roka 2022.

Niektorí investori žalujú Virgin Galactic za zavádzanie. Firma podľa nich klamala o pripravenosti a bezpečnosti svojich lietadiel. Úspech Unity 25 je preto nesmierne dôležitý, keďže by mohol zažehnať obavy investorov týkajúce sa budúcnosti spoločnosti. V prípade neúspechu by sa ich pochybnosti iba viac prehĺbili.

Aj pre Bransona by to bola ďalšia ťažká podnikateľská rana. V apríli totiž jeho raketová firma Virgin Orbit vyhlásila bankrot a predala svoj majetok. Jedným z dôvodov bol neúspešný štart rakety z územia Spojeného kráľovstva.

Misia mala byť míľnikom britského vesmírneho bádania. Ambíciou krajiny bolo stať sa jedným z globálnych hráčov, ktorý by sa špecializoval na výrobu satelitov, rakiet či nových kozmodrómov.

Akcie Virgin Galactic v priebehu tohto roka vzrástli o 27 percent na úroveň niečo menej než päť dolárov za akciu. Oproti roku 2021, keď v priemere stáli viac než 55 dolárov, ide o značný pokles.