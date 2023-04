Vesmírna sonda Európskej vesmírnej agentúry JUICE (JUpiter ICy moons Explorer), ktorá vo štvrtok odštartovala k planéte Jupiter, má aj slovenskú stopu. Sonda na palube ponesie dohromady 10 vedeckých prístrojov, medzi nimi aparatúru PEP (Particle Environment Package), ku konštrukcii ktorej prispeli vedci zo Slovenskej akadémie vied.

Sonda by do svojho cieľa by mala doraziť v júli 2031 a jej úlohou bude študovať časticové prostredie v okolí Jupitera a jeho mesiacov, uvádza v tlačovej správe Katarína Gáliková z Úradu Slovenskej akadémie vied (SAV).

Detektorový modul

Výskumný tím z Ústavu experimentálnej fyziky (ÚEF) SAV v Košiciach pre misiu JUICE vyvinul a dodal tzv. anti-koincidenčný detektorový modul ACM. Jeho úlohou je zabezpečiť efektívnu detekciu častíc nižších energií na pozadí silného ionizujúceho žiarenia, najmä vysokoenergetických elektrónov z intenzívnych radiačných Van Allenových pásov Jupitera.

„Elektróny z radiačných pásov sú schopné prenikať aj tieniacim plášťom vedeckých prístrojov a vyvolať v ich citlivých fyzikálnych senzoroch falošné reakcie. A práve na vylúčenie týchto falošných prípadov zo záznamu vedeckých dát slúži nami dodaný detektor ACM,“ prezradil jeden z jeho konštruktérov Ján Baláž z ÚEF SAV.

Detektor bol vyvinutý a skonštruovaný v rámci riešenia projektu ESA-PECS Slovakia z programu na podporu prístupového procesu Slovenska k Európskej vesmírnej agentúre. Sondu ESA JUICE nesie do vesmíru raketa Ariane, ktorá odštartovala z európskeho kozmodrómu Kourou vo Francúzskej Guyane.