Veritelia spoločnosti Arca Investments v utorok neschválili prepracovaný plán na reorganizáciu skrachovanej spoločnosti. Výsledok bude musieť ešte potvrdiť súd. Vrchný súd v Prahe zrušil schválenie predchádzajúceho plánu reorganizácie Arca Investments už vo februári. Plán totiž podľa súdu diskriminoval časť veriteľov a mal aj ďalšie nedostatky.

Arca Investments bola materskou spoločnosťou finančnej skupiny Arca Capital. Plán reorganizácie českej časti skrachovanej firmy pre Arcu pripravili poradcovia zo spoločností PwC a Dentons. Mal priniesť veriteľom asi šesť miliárd českých korún (zhruba 250 miliónov eur). Časť z pohľadávok prihlásených v konkurznom konaní nebola uznaná.

Súd v prípade zamietnutia prepracovaného plánu avizoval, že vyzve veriteľov, aby v lehote 30 dní oznámili, či chcú zostaviť a predložiť vlastný. Súd by mal zvolať kvôli jeho schváleniu schôdzu. „Ak tak nikto neurobí, môže podľa môjho názoru súd rozhodnúť o premene reorganizácie na konkurz,“ uviedol správca konkurznej podstaty Lee Louda. Dodal, že bude iniciovať zvolanie veriteľského výboru kvôli prerokovaniu ďalšieho postupu.

Zmena názoru veriteľov

„Je veľká škoda, že k zmene názoru veriteľov došlo po dvoch rokoch procesu a predchádzajúcich štyroch kladných hlasovaniach. Bude potrebné dôsledne sledovať, či sa insolvenčnému správcovi podarí uspokojiť pohľadávky veriteľov aspoň do výšky konkurzného znaleckého posudku. Sme presvedčení, že reorganizácia by stále bola najlepšia,“ povedal manažér poverený prípravou reorganizácie Petr Janiga. Plán bol založený na transformácii, teda prevedení rozdrobenej množiny aktív z rôznych firiem a jurisdikcií do novej spoločnosti NOAH.

Fond IFIS, ktorý je veriteľom Arky, berie na vedomie stanovisko schôdze veriteľov, na ktorej jediný zaistený veriteľ (J&T Bank) a drvivá väčšina nezabezpečených veriteľov nepodporila prepracovaný reorganizačný plán dlžníka, uviedla hovorkyňa fondu Kamila Břízová. Veritelia sa tak podľa nej priklonili k stanovisku IFIS o nereálnosti reorganizačného plánu dlžníka. „IFIS privítal, že veritelia konečne vypočuli naše výhrady k plánu dlžníka. Na druhej strane sme si vedomí, že predlžovanie konkurzného konania bude mať negatívny vplyv na mieru uspokojenia všetkých veriteľov,“ poznamenala.

Celý projekt reorganizácie trvá takmer tri roky. Za ten čas veritelia najprv odsúhlasili reorganizáciu českej i slovenskej vetvy prípadu, následne v oboch krajinách schválili reorganizačný plán. Na Slovensku rozhodnutie veriteľského výboru potvrdil súd už aj právoplatne, a tamojšie konanie je tak dokončené. Reorganizačný plán schválil vlani v júli Mestský súd v Prahe po odsúhlasení väčšinou veriteľov firmy. Časť veriteľov sa však proti verdiktu odvolala. Veritelia Arca Investments prihlásili v konkurznom konaní pohľadávky zhruba za 23 miliárd korún (956 miliónov eur).