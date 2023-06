Veľkoobchodné zásoby v USA sa v apríli mierne znížili už druhý mesiac po sebe, ale menej, ako naznačil predbežný odhad. To by mohlo podporiť hospodársky rast v druhom štvrťroku. Ukázali to vo štvrtok spresnené údaje amerického ministerstva obchodu.

Podľa údajov ministerstva sa veľkoobchodné zásoby, ktoré sú kľúčovou súčasťou hrubého domáceho produktu, v apríli znížili o 0,1 percenta oproti marcu, keď medzimesačne klesli o 0,2 percenta. Ekonómovia pritom očakávali, že veľkoobchodné zásoby aj v apríli klesnú o 0,2 percenta, ako naznačil rýchly odhad.

Štatistiky odhalili, že zásoby tovaru krátkodobej spotreby v apríli klesli o 1,2 percenta, zatiaľ čo zásoby tovaru dlhodobej spotreby vzrástli o 0,6 percenta. V medziročnom porovnaní sa veľkoobchodné zásoby v USA v apríli zvýšili o 6,3 percenta. Ministerstvo obchodu zároveň uviedlo, že veľkoobchodné tržby vzrástli v apríli o 0,2 percenta po marcovom páde o 2,7 percenta. Tržby za tovar krátkodobej spotreby sa v sledovanom období zvýšili o 0,8 percenta a tržby z predaja tovaru dlhodobej spotreby klesli o 0,5 percenta.