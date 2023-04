Veľkoobchodné zásoby v USA aj v marci mierne vzrástli, rovnako ako vo februári. Tempo rastu maloobchodných zásob sa mierne zrýchlilo. Ukázali to v stredu predbežné údaje amerického ministerstva obchodu.

Podľa ministerstva veľkoobchodné zásoby, ktoré sú kľúčovou súčasťou hrubého domáceho produktu (HDP) Spojených štátov, vzrástli v marci 2023 medzimesačne o 0,1 percenta, rovnako ako vo februári. Ekonómovia však očakávali, že stúpnu o niečo viac, o 0,2 percenta.

Štatistiky odhalili, že zásoby tovaru krátkodobej spotreby sa zvýšili o 0,4 percenta po poklese o 0,5 percenta vo februári, zatiaľ čo zásoby tovaru dlhodobej spotreby klesli o 0,1 percenta (po náraste o 0,5 percenta v predchádzajúcom mesiaci). V medziročnom porovnaní sa veľkoobchodné zásoby v USA v marci 2023 zvýšili o 9,3 percenta.

Aj maloobchodné zásoby sa v marci zvýšili, a to o 0,7 percenta po náraste o 0,3 percenta v predchádzajúcom mesiaci. Maloobchodné zásoby bez motorových vozidiel pritom stúpli o 0,4 percenta (po poklese o 0,1 percenta vo februári). Táto zložka vstupuje do výpočtu HDP. Investície do zásob boli vo 4. štvrťroku 2022 najväčšou hnacou silou rastu HDP.