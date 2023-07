Poprední dodávatelia fosílnych palív ako BP, Shell a Exxonmobil tento rok ustupujú od svojich skorších sľubov okolo znižovania uhlíkových emisií a obmedzovania produkcie ropy a zemného plynu. Upozornil na to denník The Guardian, podľa ktorého sa veľké energetické spoločnosti snažia blokovať odklon ľudstva od fosílnych palív, ktorých spaľovanie spôsobuje globálne klimatické zmeny.

Ropné spoločnosti v uplynulých rokoch oznamovali rôzne ekologické plány, pričom ako motiváciu uvádzali obavy z klimatickej krízy. Napríklad BP si stanovila cieľ do roku 2030 znížiť svoje emisie o 35 percent. Tento rok vo februári ale cieľ zmenila na 20 až 30 percent, píše The Guardian.

Ako ďalšie príklady list uvádza rozhodnutie firmy ExxonMobil v tichosti obmedziť financovanie pre medializovaný plán vyrábať biopalivo z rias. Ďalší ropný gigant Shell oznámil, že tento rok nenavýši investície do energie z obnoviteľných zdrojov, hoci predtým sľúbil, že dramaticky zníži uhlíkové emisie.

Emisie neznížia

Rovnaké firmy medzitým dávajú najavo, že nemienia obmedzovať produkciu ropy a plynu. BP rozšírila ťažbu plynu, zatiaľ čo šéf ExxonMobil Darren Woods v júni oznámil plán zdvojnásobiť do piatich rokov produkciu ropy z amerických bridlicových nálezísk. Firma Shell síce tento rok uviedla, že už splnila sľub znížiť do roku 2030 výrobu ropy o 20 percent, avšak pokles bol daný odpredajom časti jej operácií inej ropnej spoločnosti. „Emisie do atmosféry teda neznížia,“ uvádza The Guardian.

Článok vyšiel v čase, keď svet zažíva extrémne horúce leto s rekordnými či mimoriadne vysokými teplotami v Číne, Európe i v Spojených štátoch. Nové vlny horúčav opäť zvýrazňujú hrozbu klimatických zmien, ktoré podľa vedcov zvyšujú pravdepodobnosť a intenzitu takýchto úkazov. A motorom klimatických zmien sú emisie skleníkových plynov pochádzajúce prevažne zo spaľovania fosílnych palív.

Rekordné zisky

Energetické spoločnosti si zároveň v minulom roku pripísali rekordné zisky v nadväznosti na nárast cien ropy a plynu po ruskej invázii na Ukrajinu. Ich predstavitelia v tejto situácii menia rétoriku okolo prechodu na nízkoemisné zdroje energie a zdôrazňujú, že ľudstvo ropu a plyn stále potrebuje a nie je na svet bez fosílnych palív pripravené.

„Odvetvie fosílnych palív masívne zarába na predaji nebezpečného tovaru a nevinní ľudia a vlády po celom svete teraz platí za ich nezodpovednosť,“ myslí si historička Naomi Oreskesová z Harvardovej univerzity, ktorá mapuje ropný priemysel. S kritikou ropných spoločností nedávno vystúpil aj generálny tajomník OSN António Guterres, ktorý ich obvinil zo snahy ochromiť klimatickú politiku.

Spoločnosť Shell denníku The Guardian povedala, že verí v potrebu zakročiť proti zmene klímy a že svoje sľuby v tomto ohľade napĺňa. „Naďalej máme za to, že globálny dopyt po energiách bude rásť a bude uspokojovaný rôznymi typmi energie, vrátane ropy a plynu,“ dodal hovorca.