Online cestovné agentúry Edreams ODIGEO, Etraveli Group a Kiwi.com sa po rokovaniach s Európskou komisiou a vnútroštátnymi spotrebiteľskými orgánmi zaviazali, že v prípade zrušenia letu leteckými spoločnosťami prevedú refundáciu zákazníkom do 14 dní.

Zmeny by mali zaviesť do 30. júna. Komisia o tom informuje na svojej webstránke.

Na základe práv cestujúcich v Európskej únii sú aerolínie, ktoré zrušia let, povinné vrátiť peniaze za letenku do siedmich dní, keď sa cestujúci rozhodol nechať si preplatiť let. Cestujúci si však kupujú lístky aj cez prostredníkov, a teda online cestovné agentúry.

Zmienené eDreams ODIGEO, ktorá vlastní značky eDreams, Opodo, Go Voyages, Travellink, a Liligo; Etraveli Group so značkami ako Mytrip, GotoGate, Flybillet, Flightnetwork, Supersavetravel, seat24 a Travelstart a Kiwi.com sú traja veľkí európski leteckí sprostredkovatelia.

Po zmienených rozhovoroch spoločnosti objasňujú, že zákazníci, ktorí kupovali letenky cez nich, dostanú refundáciu do siedmich dní od vrátenia úhrady od leteckej spoločnosti. Zostávajúce nevybavené veci pri prevode vrátených platieb prijatých od leteckých spoločností sú alebo budú odstránené najneskôr do 30. júna 2023.

Spoločnosti sa tiež zaviazali, že telefónne číslo a e-mailová adresa online cestovných kancelárií budú uvedené v sekcii podpory alebo „kontaktujte nás“ na ich webových stránkach alebo prostredníctvom nich, aby s nimi spotrebitelia mohli komunikovať aj prostredníctvom e-mailu alebo telefónu; budú poskytovať jasnejšie informácie o konkrétnych výhodách spojených s rôznymi balíkmi služieb, ktoré ponúkajú online cestovné kancelárie a že spotrebiteľov budú jasne informovať o ich právach v prípade zrušenia letu, ako aj následkov špecifických služieb na práva v prípade narušenia letu.

Orgány na ochranu spotrebiteľov budú naďalej monitorovať, či spoločnosti svoje záväzky správne plnia.