Globálna vesmírna ekonomika sa v roku 2022 rozšírila o osem percent na 546 miliárd dolárov. Predpokladá sa, že v priebehu nasledujúcich piatich rokov bude napredovať rýchlejšie a zväčší sa o ďalších 41 percent, uvádza Bloomberg, pričom cituje zo správy americkej neziskovej organizácie Space Foundation.



Očakáva sa, že sektor bude v nasledujúcich rokoch odolný, a to aj napriek neistote ohľadom globálnej ekonomiky a nedávnemu spomaleniu investícií do vesmíru. Spoločnosti zaznamenávajú pokračujúci rast príjmov z komerčných vesmírnych aktív a vlády na celom svete zvyšujú výdavky. Analýza Space Foundation posudzovala výdavky od 51 vlád, ako aj komerčné príjmy od spoločností v 11 podsektoroch vesmírneho priemyslu.



„Komerčný sektor je životne dôležitým rastúcim sektorom celkovej vesmírnej ekonomiky,“ povedal riaditeľ výskumu a digitálneho programovania v Space Foundation Lesley Conn. „Do piatich rokov určite zaznamenáme skutočné zrýchlenie a expanziu vesmírnych prostriedkov,“ dodal.



Spoločnosti v kozmickom priemysle v roku 2022 zvýšili príjmy na 427,6 miliardy dolárov, z 396,2 miliardy v predchádzajúcom roku. Jedna tretina z toho pochádzala z infraštruktúry a podpory aktivít vo vesmíre, ako sú pozemné stanice používané na satelitnú komunikáciu. Zvyšok bol z vesmírnych produktov, konkrétne zo satelitov. Jediným najväčším obchodom bol predaj satelitných údajov o polohe, navigácii a načasovaní alebo PNT, ktorý tvoril 39 percent všetkých komerčných príjmov.



Toky súkromných investícií do vesmírnych podnikov sa minulý rok spomalili na 20 miliárd dolárov z rekordných 47,4 miliárd dolárov v roku 2021. Vyplýva to zo samostatnej správy Space Capital, spoločnosti rizikového kapitálu, ktorá investuje výlučne do vesmírnych technológií.

SpaceX nastavuje tempo

Komerčné príjmy rástli ruka v ruke s prudkým nárastom orbitálnych letov. V roku 2022 došlo celkovo k 186 pokusom o štart, čo je nárast zo 145 v predchádzajúcom roku. Komerčný sektor sa postaral o 81 z nich, z ktorých 50 vykonala spoločnosť SpaceX Elona Muska, ktorá je lídrom v tomto odvetví. Kadencia vesmírnych aktivít spoločnosti sa v posledných rokoch výrazne zvýšila, pretože vypúšťa do vesmíru dávky vlastných satelitov Starlink, aby zabezpečila globálne pokrytie Zeme širokopásmovým internetom.



Výdavky vlád na vesmírne programy vzrástli v minulom roku o osem percent na celkových 119 miliárd dolárov, čo je menej ako 22 percent v roku 2021. Tempo výdavkov verejného sektora na vesmír by sa však tento rok malo zvýšiť, keďže jednotlivé štáty pracujú na prieskume Mesiaca a uprednostňujú veľké satelitné konštelácie s vojenskými aplikáciami. NASA pokračuje vo svojom programe Artemis, ktorého cieľom je vyslať na povrch Mesiaca prvú ženu. Ambície vysadiť tam ľudí má aj Čína.



Civilným a obranným výdavkom vo vesmíre však dominujú USA, ktoré pokrývajú takmer 60 percent celkových výdavkov. Na druhom mieste je Čína, ktorá prispela 14 percentami, Európska vesmírna agentúra sa umiestnila na treťom mieste s piatimi percentami z celkového objemu.



„Nielenže vlády, ktoré boli vo vesmíre, zvyšujú svoje výdavky, ale čoraz viac krajín sa pripája a stáva sa súčasťou vesmíru,“ priblížil L. Conn a poznamenal ešte, že satelity má teraz na obežnej dráhe asi 92 krajín.