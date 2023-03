Skupina popredných amerických bánk sa dohodla, že podporí regionálnu First Republic Bank prostredníctvom vkladov v hodnote 30 miliárd dolárov (28,2 miliardy eur). Banky to vo štvrtok oznámili v spoločnej tlačovej správe.

Podľa tlačovej správy vloží peniaze do firmy First Republic celkovo 11 veľkých amerických bánk, napríklad Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase a Wells Fargo.

„Tento krok najväčších amerických bánk odráža ich dôveru vo First Republic a v banky všetkých veľkostí,“ uviedli banky v tlačovej správe. „Regionálne, stredné a malé banky majú zásadný význam pre zdravie a fungovanie nášho finančného systému,“ dodali.

Kolaps bánk SVB a Signature v posledných dňoch vyvolal obavy ohľadom zdravia bankového sektora v Spojených štátoch. Americká ministerka financií Janet Yellenová však vo štvrtok uviedla, že americký bankový systém zostáva v dobrom stave a že Američania sa nemusia obávať o svoje bankové vklady.

„Vláda podnikla rázne kroky na posilnenie dôvery verejnosti v americký bankový systém,“ povedala Yellenová finančnému výboru amerického Senátu. „Môžem členov výboru uistiť, že náš bankový systém zostáva zdravý a že Američania si môžu byť istí, že ich vklady im v prípade potreby budú k dispozícii,“ dodala.