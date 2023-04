Najsilnejší hráč na území Česka a Slovenska

Shoptet je v rámci Česka a Slovenska najpoužívanejším riešením e-shopu na prenájom. Funguje vďaka nemu už viac ako 33-tisíc online obchodov. Skúsenosti, ktoré získala spoločnosť pri tomto riešení, teraz posúva na vyššiu úroveň.



„Ambíciou Shoptetu vždy bolo zjednodušovať ľuďom prístup k podnikaniu. O toto sa snažíme aj teraz. Mnohé online obchody za posledné roky narástli a cítia, že potrebujú zmenu, či už z grafickej, alebo funkčnej stránky. Neraz však tento posun vpred odkladajú napríklad pre obavy z vysokých nákladov. My im ho chceme prostredníctvom Shoptetu Premium umožniť – jednoduchšie, za menej peňazí, ale rovnako kvalitne,“ približuje Ivo Mrena, Country Lead Shoptet pre Slovensko.

Originálny dizajn a lepšie fungovanie za výhodnejšiu cenu

Shoptet Premium predstavuje možnosť pre e-shoperov, ktorí potrebujú individuálne riešenia a uvažujú nad e-shopom na mieru. „Shoptet Premium má možnosť vlastného grafického dizajnu a individuálnych úprav. Vďaka API sa jednoducho napája na systémy, ktoré firma používa,“ približuje Ivo Mrena.



Nejde pritom len o napojenie na účtovnícke systémy. Vďaka API je možné napríklad v e-shope zriadiť možnosť rezervácie v predajni alebo automatický preklad opisu tovaru do ďalších jazykov pri ich nahadzovaní do systému.



Samozrejme, dosiahnuť e-shop v kvalite online obchodu na mieru vyžaduje komunikáciu medzi majiteľom, Shoptetom a jeho overenými partnermi. „Aj preto má každý klient svojho account manažéra, s ktorým rieši všetko, čo potrebuje,“ upresňuje Ivo Mrena.

Koľko zaň zaplatíte?

Jednou z veľkých výhod Shoptetu Premium je cena. Zatiaľ čo pri obchode na mieru musí podnikateľ platiť značnú sumu za programovanie a starostlivosť o e-shop, pri Shoptete Premium sa cena začína už na 500 eurách mesačne. Nižšie sú aj ceny za individuálne úpravy, keďže vďaka skúsenostiam odborníkov v Shoptete Premium sa často nemusia programovať nanovo od začiatku. Zážitok z nakupovania je pritom pre zákazníkov rovnaký ako pri online obchode na mieru.



„Bežný návštevník e-shopu rozdiel nevníma. Služby Shoptetu Premium už využívajú v Česku či na Slovensku aj známe spoločnosti ako Kofola, Pet Center, Penny Market, kozmetika Rituals, vydavateľstvo Svojtka či pivovar Svijany,“ približuje Ivo Mrena.

Od výrobcu k zákazníkovi

Ide pritom podľa neho o ideálne riešenie nielen pre klasické e-shopy, ktoré ponúkajú tovar od iných dodávateľov. „Vidíme rastúcu snahu firiem predávať svoje výrobky priamo zákazníkovi. Tento trend je vo svete zjavný a prichádza aj k nám. Shoptet Premium je možnosťou práve pre takéto firmy a viaceré už jeho služby využívajú.“



V prípade Shoptet Premium nie je problém napríklad do e-shopu vložiť konfigurátor tovaru, vďaka ktorému si človek navolí svoj vlastný produkt či využitie interaktívnej sekcie. Zákazník má tak oveľa lepší zážitok z návštevy obchodu. „To sa prejaví aj na číslach – napríklad stúpne čas strávený na stránke alebo výnos na jedného návštevníka,“ vysvetľuje Ivo Mrena.

Ako prebieha prechod na Shoptet Premium?

Prechod na Shoptet Premium sa vždy prispôsobuje konkrétnemu e-shopu a jeho potrebám. V úvode sa špecifikujú predstavy daného obchodu, Shoptet pripraví cenovú ponuku a následne sa prechádza k realizácii. E-shoper má celý čas svojho vlastného account manažéra, ktorý sa stará o to, aby všetko prebiehalo hladko.



Celý proces od začiatku až po spustenie nového e-shopu trvá zväčša do štyroch mesiacov. „V prípade jednoduchších alebo nových e-shopov je to aj menej. Extrémny bol prípad Kofoly, kde sa e-shop spustil už o štyri týždne,“ vysvetľuje Ivo Mrena.

Migrácia dát nie je problém

Na Shoptet Premium často prechádzajú už existujúce obchody a súčasťou celého procesu je aj migrácia dát. Netreba sa báť ani takýchto výziev. Shoptet Premium v spolupráci s overenými Premium partnermi zaručuje, že kompletná migrácia z predchádzajúceho riešenia prebehne bez problémov.



„Vďaka našim skúsenostiam dokážeme vyriešiť takmer každý problém a Shoptet Premium je tak vhodným riešením pre drvivú väčšinu slovenských e-shopov, ktoré sa chcú zlepšovať. Som rád, že im vieme pomôcť v tom, aby tento krok vpred prebehol rýchlejšie a za menej peňazí ako pri iných porovnateľných riešeniach,“ uzatvára Ivo Mrena.



