Nájsť si v Spojených štátoch cenovo dostupné bývanie ešte nikdy nebolo náročnejšie. Vysoké ceny nehnuteľností, kritický nedostatok nových ponúk a hypotekárne sadzby, ktoré sa v porovnaní s rekordnými minimami spred niekoľkých rokov viac ako zdvojnásobili, nútia nespočetné množstvo Američanov odložiť životné rozhodnutie presťahovať sa niekam inam.

Bloomberg vyberá z júnovej správy spoločnosti Redfin Corp, podľa ktorej má viac ako deväť z desiatich majiteľov domov zaťažených hypotékami – alebo 46,1 milióna ľudí – sadzbu nižšiu ako šesť percent. Je to ešte pozostatok minulosti – výhoda, ktorej sa len málokto chce vzdať. No medzičasom hodnoty nehnuteľností prudko vzrástli a náklady na pôžičky sa zvýšili. Ponuka domov je teraz v porovnaní s tým, čo bolo pred štyrmi rokmi v čase nízkych úrokových sadzieb, približne polovičná.

Stavitelia sa ponáhľajú zintenzívniť výstavbu, ale to samo osebe nemôže odstrániť rozdiel medzi ponukou a dopytom. Vo veľkej miere chýba jedna skupina, ktorá zvyčajne udržiavala trh v pohybe: majitelia domov, ktorí sú ochotní predávať.



„Myslím si, že ľudia zabúdajú na to, že veľká väčšina predajcov sa zároveň snaží nakupovať,“ povedala hlavná ekonómka spoločnosti Realtor.com Danielle Haleová. „Keď sú podmienky pre kupujúcich ťažké, môže to brzdiť aj predaj zásob,“ dodala. Dôvodom nesúladu na trhu sú vysoké úrokové sadzby hypoték. Federálny rezervný systém v stredu zvýšil svoju referenčnú sadzbu na 22-ročné maximum.

Predávajúci chcú čakať

Problémy s dostupnými nehnuteľnosťami pretrvávajú mesiace. Údaje z Realtor.com ukazujú, že počet vlastníkov ponúkajúcich domy na predaj, sa v júni v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka prepadol o 26 percent.



Podľa najnovšieho prieskumu Credit Karma až 67 percent majiteľov domov, ochotných predávať v najbližších troch rokoch chce počkať, kým hypotekárne sadzby neklesnú. Mileniáli zmýšľajú podobne. „Predovšetkým mileniáli zažili hromadné prepúšťanie a v roku 2008 boli svedkami prasknutia bubliny na trhu nehnuteľností,“ povedala generálna manažérka pre bývanie a hypotéky v Credit Karma Aniva Hindujaová. „Sú opatrní, pretože sa poučili z dobrých a zlých rozhodnutí o bývaní. Riadia sa týmito rozhodnutiami, čo zanecháva hlboké stopy na ich deťoch, vzťahoch a osobnom živote.“



Príkladom je Daniel Hart a jeho manželka, ktorí sa v roku 2019 presťahovali do Redwood City v oblasti Bay Area v San Franciscu. Zamilovali sa do domu zo 60. rokov minulého storočia postaveného na úpätí hôr. Nehnuteľnosť so štyrmi spálňami a rozlohou 186 štvorcových metrov – v aktuálnej hodnote 2,2 milióna dolárov – bola pre mladú rodinu dostatočne priestranná. Ale teraz, keď dve deti prichádzajú do školského veku, potrebuje rodina viac priestoru.



„Máme aj starnúcich rodičov, ktorí nás chcú navštevovať,“ povedal D. Hart. Domy v okolí sú podľa neho čoraz drahšie a vyššie sadzby hypoték znižujú kúpnu silu rodiny. „Pre nás je ťažké vzdať sa súčasnej pôžičky vo výške 2,95 percenta, povedal vysokopostavený manažér veľkej technologickej spoločnosti D. Hart.



„Máme kariéru a dobre zarábame,“ dodal. „Ale náklady v Bay Area sú astronomické,“ posťažoval sa. Vhodné domy s väčším priestorom, s kvalitnými školami a za primeranú cenu sú údajne tisíce kilometrov ďaleko v blízkosti Sun Belt.