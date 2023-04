Tesla počas posledných rokov zaznamenala úspech na viacerých frontoch. Firme sa v porovnaní s ostatnými automobilkami aj napriek poskromnejšiemu portfóliu podarilo vyrobiť a predať oveľa viac elektrických vozidiel. Okrem toho objem predaných áut rástol výrazným tempom aj bez toho, aby Tesla svoje modely každých päť až sedem rokov modernizovala. Už desaťročia pritom ide o štandardnú prax automobilového priemyslu. Téme sa venuje agentúra Bloomberg.

Mnohé automobilky by od tohto zvyku upustili, keby mohli. Prestavba a prispôsobovanie závodov výrobe redizajnovaných áut totiž stojí miliardy dolárov. Na druhú stranu, predaj modelov, ktoré si zmenou neprešli, zvykne časom klesať.

Tesla to teraz zisťuje na vlastnej koži v súvislosti s Modelom S a Modelom X. Firma už nie raz znížila ich cenu, no dodávky aj napriek tomu klesli na niečo vyše 10,5-tisíca kusov, čo je najmenej od tretieho štvrťroka 2021. Tesla S je v predaji od júna 2012 a X od septembra 2015. Dopyt po týchto dvoch vozidlách klesol po tom, čo sa Model 3 a neskôr aj Model Y dostali do sériovej výroby.

Podľa generálneho riaditeľa Tesly Elona Muska mohli za tento vývoj špekulácie o tom, že jeho firma pracuje na modernizácii vozidiel X a S. Musk to však v roku 2019 niekoľkokrát poprel s tým, že automobilka tieto typy áut už vylepšila a vykonala na nich pár zmien.

„Ak mám byť úprimný, v ich výrobe pokračujeme hlavne zo sentimentálneho hľadiska. Pre budúcnosť nemajú až taký veľký význam,“ prezradil vtedy šéf Tesly, no nakoniec aj on súhlasil so zmenami tak výraznými, že si v roku 2021 vyžadovali úplné pozastavenie výroby.

Nové verzie Modelov X a S boli výkonnejšie a ich interiér elegantnejší, avšak z niektorých zmien zákazníci neboli až takí nadšení. Tesla v rámci rebríčka časopisu Consumer Reports klesla sčasti preto, lebo prešla na systémy riadenia yoke. Neskôr však modelom navrátila okrúhly volant a začala majiteľom áut s riadením yoke ponúkať 700-dolárové odškodné.

Z hľadiska predaja Modely 3 a Y aj naďalej prekonávajú ostatné elektrické vozidlá. Skúsenosti firmy, pokiaľ ide o vozidlá vyrábané v nižších objemoch, však dokazujú, že nie sú imúnne voči vplyvom starnutia a zlých rozhodnutí v oblasti výrobných cyklov. Tesla v súčasnosti údajne pracuje na modernizovaných verziách svojich najobľúbenejších áut – ktorých krycie meno je Highland a Juniper.