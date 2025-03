O tom, ako dlho zostaneme zdraví, prípadne či si dokážeme predĺžiť život, rozhoduje najmä strava, pohyb, spánok, zvládanie stresu a sociálnych vzťahov. Odborník na starnutie Eric Verdin, ktorý sa zaoberá biológiou dlhovekosti a spôsobmi, ako si udržať zdravie, verí, že faktory životného štýlu, predovšetkým strava, zohrávajú kľúčovú úlohu v tom, ako dlho budeme žiť v dobrej kondícii.

Prezident a generálny riaditeľ Buck Institute for Research on Aging E. Verdin skúmal, ako predĺžiť „zdravú dĺžku života“ – teda obdobie, počas ktorého si človek zachová kognitívne schopnosti a vyhne sa chronickým ochoreniam, ako je rakovina či cukrovka 2. typu.

Už desať rokov vedec sleduje aj vlastné zdravie pomocou inteligentných zariadení a pravidelných krvných testov. Zamerané sú na biomarkery, ako sú zápalové procesy, krvný tlak a cholesterol. Ukazujú, že hoci má E. Verdin podľa rodného listu 68 rokov, jeho biologický vek sa pohybuje medzi 48 a 53 rokmi, uvádza Business Insider.

Trom zložkám stravy, ktoré považuje za škodlivé, sa vedec zďaleka vyhýba.

Ultra-spracované potraviny

Nekonzumuje potraviny, ktoré by sa dali kúpiť cez okienko rýchleho občerstvenia, alebo ktoré by nepoznala naša stará mama. Neexistuje jednoznačná definícia ultra-spracovaných potravín, no vo všeobecnosti ide o produkty, ktoré obsahujú prísady a sú vyrobené technologickými procesmi, ktoré by sa v bežnej domácej kuchyni nepoužívali. Takéto potraviny sú často silne marketingovo propagované, majú nízky obsah vlákniny a vysoký podiel tukov, cukru a soli.

Ovocný džús

Hoci E. Verdin odporúča konzumovať dostatok ovocia, neodporúča ho piť vo forme džúsu, pretože ten má vysoký obsah cukru. Počas lisovania ovocia dochádza k odstráneniu vlákniny, takže človek môže vypiť ekvivalent niekoľkých kusov ovocia za pár sekúnd, čo by pri bežnej konzumácii nebolo možné.

Vláknina je prospešná pre zdravie čriev a zároveň spomaľuje vstrebávanie cukru, čím pomáha predchádzať prudkým výkyvom hladiny cukru v krvi. „Keď zjete pomaranč, cukor sa do tela uvoľňuje oveľa pomalšie, takže organizmus ho dokáže lepšie spracovať,“ vysvetlil E. Verdin.

Alkohol

E. Verdin si zvykol dávať pohár vína s manželkou takmer každý večer, no počas pandémie sa rozhodol vyskúšať tzv. „suchý január“, teda úplnú abstinenciu na jeden mesiac. Výsledkom bolo, že mal viac energie a lepší spánok. „Uvedomil som si, že sa cítim lepšie, a tak som sa k alkoholu už nevrátil,“ povedal.