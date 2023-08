Vedci identifikovali 11 rizikových faktorov vzniku demencie a použili ich na vývoj nástroja, ktorý dokáže predpovedať, či sa toto ochorenie u jedinca v nasledujúcich 14 rokoch rozvinie. Na základe článku v časopise BMJ Mental Health o tom informuje denník The Guardian.

Počet ľudí trpiacich demenciou sa má na celom svete do roku 2050 takmer strojnásobiť na 153 miliónov. Podľa odborníkov to môže ohroziť budúcnosť zdravotných a sociálnych systémov. Zmena životného štýlu, ktorý ovplyvňuje niektoré rizikové faktory, by však mohla odvrátiť vznik v približne 40 percentách prípadov.

Nové nástroje merania

Univerzita v Oxforde v rámci výskumu analyzovala dáta o ľuďoch vo veku od 50 do 73 rokov, ktorí sa zúčastnili štúdií UK Biobank a Whitehall II. Vedci zostavili zoznam 28 známych faktorov spojených s rizikom vzniku demencie a následne identifikovali 11 najvýznamnejších z nich, ktoré potom použili na vytvorenie nástroja UK Biobank Dementia Risk Score (UKBDRS).

Konkrétne ide o týchto 11 faktorov:

vek vzdelanie anamnéza cukrovky anamnéza depresie anamnéza mŕtvice výskyt demencie v rodine materiálna chudoba vysoký krvná tlak vysoké hladiny cholesterolu v krvi samota pohlavie

Vedci sa spolu s nimi zamerali aj na to, či ľudia mali gén APOE, ktorý je ďalším známym rizikovým faktorom. Druhý nástroj na výpočet rizika preto nazvali UKBDRS-APOE, pričom následne zistili, že ponúka presnejšie výsledky než jeho predchodca UKBDRS. Okrem toho podľa vedcov v rámci určovania rizika výrazne prevyšuje ostatné dostupné nástroje hodnotenia.

Využitie pri prevencii

Nové nástroje dokážu okrem výpočtu rizika poukázať na preventívne opatrenia, ktoré môžu ľudia prijať. Tí s vysokou pravdepodobnosťou rozvoja demencie môžu prednostne podstúpiť rôzne vyšetrenia vrátane kognitívnych testov, magnetických rezonancií mozgu a krvných testov.

K zmenšeniu rizika môže podľa vedcov prispieť aj zmena životného štýlu. V rámci prevencie ľuďom odporúčajú napríklad prestať fajčiť, začať chudnúť či piť menej alkoholu.