Americkým vedcom z laserového centra v kalifornskom štátnom vedeckom ústave Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) sa opäť podarilo pri jadrovej fúzii získať viac energie, ako jej pri experimente spotrebovali. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na hovorcu LLNL. Konkrétne čísla sa ešte len vyhodnocujú, experiment bol však úspešnejší ako ten decembrový, kedy sa fúziu prvýkrát podarilo realizovať tak, aby bola energeticky zisková.

Pri termonukleárnej fúzii sa pri extrémne vysokých teplotách spájajú ľahké atómy, napríklad vodíka, a to tak, že vytvoria jadrá ťažších prvkov, ako je hélium. Pri tom sa uvoľňuje obrovské množstvo energie. Experimenty s fúziou sa vykonávajú v zariadeniach nazývaných tokamak. Americké ministerstvo energetiky, ktoré je hlavným sponzorom LLNL, jadrovú fúziu označuje za budúcnosť čistej energie aj za pokrok na poli národnej obrany.

Vedci už pred desaťročiami zistili, že jadrová fúzia je zdrojom energie Slnka a ďalších hviezd, a tímy po celom svete už roky usilujú o replikáciu tohto procesu na Zemi. Priemyselné využitie jadrovej fúzie, ktoré by mohlo byť budúcnosťou bezuhlíkovej energetiky, je však podľa médií pri optimistických odhadoch ešte desaťročia, ak nie niekoľko desaťročí ďaleko.

Na juhovýchode Francúzska vo vedecko-výskumnom stredisku Cadarache by mal byť do konca roku 2025 pre prvé testy spustený reaktor ITER. Samotná stavba za mnoho miliárd eur začala v roku 2013, projekt však už od roku 2007 financujú USA, Čína, Európska únia, Rusko, India, Japonsko a Južná Kórea. Plne funkčný pre jadrovú fúziu by mal byť tokamak v Cadarache v roku 2035.