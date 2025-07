Vedci z USA zničili v laboratórnych podmienkach až 99 percent buniek melanómu pomocou nového spôsobu liečby, ktorý využíva špeciálne molekuly aktivované blízko-infračerveným svetlom. Tento prístup by podľa odborníkov mohol v budúcnosti viesť k novým možnostiam liečby rakoviny.

Kľúčom je malá molekula farbiva bežne používaná pri zobrazovacích technikách v medicíne. Po aktivácii svetlom molekula vibruje a vytvára tzv. plazmón – rýchle kmitanie elektrónov podobné vlnám na hladine mora. Tento pohyb spôsobí narušenie membrány rakovinovej bunky a jej rozpad.

„Vibrácie aktivované blízko-infračerveným svetlom spôsobia, že všetko, čo sa nachádza v okolí molekuly, bude zničené – v tomto prípade rakovinová bunka,“ vysvetlil pre Euronews Next hlavný autor štúdie Ciceron Ayala-Orozco z Rice University.

Hoci sa účinnosť tejto metódy zatiaľ potvrdila len v laboratóriu a pri testovaní na myšiach, vedci dúfajú, že ju bude možné preniesť aj do klinickej praxe. C. Ayala-Orozco upozorňuje, že to bude pravdepodobne trvať dlhý čas.

Dodáva, že podobné typy molekúl sa už v klinickej praxi používajú, čo by mohlo urýchliť preklad výskumu do praxe. Hlavnými prekážkami sú zatiaľ možné vedľajšie účinky a otázka toxicity pri použití na ľuďoch.

Doktorka Nisharnthi Dugganová z organizácie Cancer Research UK zdôrazňuje, že jednou z najväčších výziev v liečbe rakoviny je vývoj liekov, voči ktorým si bunky nevyvinú rezistenciu.

„Táto štúdia naznačuje, že infračervené svetlo by mohlo aktivovať určité molekuly, ktoré potom zničia rakovinové bunky. Keďže ide o mechanický princíp, je menej pravdepodobné, že by voči nemu vznikla rezistencia. Je to síce len počiatočná fáza výskumu, ale myšlienka by mohla viesť k novým spôsobom liečby niektorých druhov rakoviny,“ uviedla.