Vedci v Brazílii tento rok po dvoch desaťročiach výskumu vysadili kávovníky odrody arabica, ktoré by mohli byť prirodzene bezkofeínové. Ich nová odroda vznikla krížením rôznych kávovníkov, ktoré majú prirodzene veľmi nízky obsah kofeínu.

Svoje výpestky teraz v kľúčovej etape projektu začínajú na skúšku sadiť v regiónoch, prvú žatvu čakajú o dva roky. Veria aj v komerčný potenciál nových odrôd, napísal The Guardian.

Za výskumom stojí Agronomický inštitút v Campinas, ktorý už v minulosti svetu predstavil mnoho vysoko výnosných kávovníkov. Aj vďaka nim sa Brazília stala veľmocou na svetovom trhu s kávou. Krajina stojí za tretinou svetového obchodu s touto komoditou. V projekte vedci používajú materiál z génovej banky, ktorý ďalej kríži.

„Doterajšie výsledky vyzerajú sľubne, sme optimistickí," povedal Júliuso César Mistro, výskumný pracovník, ktorý na projekt v inštitúte dohliada. Prvé sadenice dali ľudia z inštitútu do pôdy tento rok. Lenže kávovníku trvá zvyčajne dva až tri roky, kým začne plodiť. Výskumníci si teda ešte budú musieť počkať, kým budú môcť novú odrodu zozbierať a otestovať.

Podľa vedcov by spotrebitelia prirodzene vypestovanú kávu bez kofeínu privítali. Metóda by bola ekonomicky výhodná aj pre predajcov, pretože prirodzené pestovanie by bolo lacnejšie ako odstraňovanie kofeínu.

Hoci mnoho ľudí vyhľadáva kávu práve pre jej povzbudzujúce účinky, ktoré vyvoláva kofeín, niektorí ľudia sú na túto látku alergickí. Časť spoločnosti tiež uprednostňuje bezkofeínovú kávu v neskorších hodinách, aby sa vyhli prípadným poruchám spánku.

V Spojených štátoch tvorí bezkofeínová káva asi desatinu spotreby.