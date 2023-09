Výrobcovia áut zhromažďujú množstvo údajov o vodičoch a pasažieroch; niektorí dokonca sledujú aj sexuálnu aktivitu vodičov, píše Politico. Výskumníci Mozilla Foundation si posvietili na 25 značiek automobilov a 15 automobilových spoločností. Zistili, že japonský výrobca Nissan môže predávať informácie o sexuálnej aktivite vodičov a cestujúcich, ich inteligencii a zdraví. Nemecký Volkswagen uviedol, že dokáže nahrávať hlasy vodičov a profilovať ich pre cielené reklamy.



„Množstvo údajov, o ktorých tieto automobilky bezostyšne povedali, že ich dokážu zhromažďovať, bolo šokujúce,“ povedala Jen Caltrider, šéf výskumu Mozilla Foundation, ktorá prevádzkuje prehliadač Firefox. „Je to, ako keby ich nikto nikdy nevyzýval, ani sa ich nepýtal na ochranu súkromia, a tak jednoducho zhŕňajú všetko,“ dodal.

Európania sú v zásade viac chránení pred zneužitím osobných údajov vďaka zákonu o ich ochrane (GDPR), ale J. Caltrider naznačil, že tento zákon sa medzi automobilkami nepresadzuje dobre. Len málo vnútroštátnych regulačných orgánov podniklo kroky proti zhromažďovaniu údajov výrobcami áut. Výskumníci zistili, že priemysel získava obrovské množstvo údajov prostredníctvom desiatok senzorov a technológií zabudovaných do novších modelov áut, ktoré zaznamenávajú hmotnosť a rôzne parametre ľudí pri sedení, snímajú auto zvnútra aj zvonku kamerami, počúvajú rozhovory cez mikrofóny a sledujú používateľov pomocou aplikácií na smartfónoch.

Údaje zarábajú peniaze

„Už to nie je len o predaji áut, aby ste zarobili peniaze. Je to o zhromažďovaní údajov a ich následnom použití na zarábanie peňazí,“ povedal J. Caltrider a dodal, že autá sú podľa všetkého v zneužívaní osobných údajov ešte rafinovanejšie ako aplikácie pre duševné zdravie, inteligentné domáce zariadenia, slúchadlá či fitness trackery.



Výskumníci takisto zistili, že 84 percent kontrolovaných automobilových značiek môže zdieľať a predávať údaje iným spoločnostiam, ako sú napríklad sprostredkovatelia údajov, čo je trh, ktorý podľa niektorých odhadov dosahuje stovky miliárd eur. Viac ako polovica značiek uviedla, že môžu zdieľať údaje s vládou a orgánmi činnými v trestnom konaní, ak o to požiadajú.



V niektorých prípadoch európski regulátori proti automobilovému priemyslu zasiahli. Tesla, ktorá má európsku centrálu v Holandsku, musela v marci na žiadosť holandského regulátora ochrany údajov vykonať zmeny vo svojich kamerách snímajúcich ich okolie. Volkswagen dostal od nadobudnutia platnosti GDPR pokutu viac milión eur. Jeho hovorkyňa pre digitálne otázky Kamila Joanna Lauresová však vo vyhlásení uviedla, že spoločnosť zhromažďuje, spracúva, používa a uchováva osobné údaje „iba v súlade so zákonom“.