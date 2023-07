Varšava je pripravená pomôcť s tranzitom ukrajinského obilia cez poľské územie po tom, ako Rusko pozastavilo svoju účasť na čiernomorských obilných dohodách. Vyžiada si to však nejaký čas a musí pomôcť Európska únia, povedal v utorok poľský minister pôdohospodárstva Robert Telus.

Varšava v apríli uzavrela svoje hranice pre obilie z Ukrajiny po protestoch poľských farmárov, ktorí poukazovali na pokles hodnoty svojej produkcie kvôli dodatočnej konkurencii. Okrem Poľska aj Slovensko, Maďarsko, Bulharsko a Rumunsko zastavili dovoz ukrajinského obilia so súhlasom Bruselu, aktuálne do polovice septembra. Tranzit dodávok je však stále možný. V stredu majú ministri pôdohospodárstva zúčastnených krajín rokovať o predĺžení reštrikcií. Podľa agentúry Bloomberg ich chcú Poľsko, Slovensko a Maďarsko predĺžiť do konca tohto roka.

Telus, ktorý obvinil Rusko, že využíva „obilie ako muníciu", však povedal, že Poľsko je ochotné uľahčiť tranzit ukrajinského obilia cez svoje územie, pretože teraz nemôže byť prepravované po mori. EÚ však podľa ministra musí pomôcť s infraštruktúrou.

Telus tiež upozornil, že v Poľsku práve začala žatva a ďalší tranzit nebude hneď možný. „Musíme tlačiť na EÚ, aby pomohla zlepšiť infraštruktúru," povedal Telus.

Predstavitelia EÚ v utorok podľa Reuters v tej súvislosti povedali, že usilujú o väčšie využívanie ciest a železničných tratí v krajinách susediacich s Ukrajinou.

Takzvané obilné dohody od minulého leta umožňovali aj napriek pokračujúcej ruskej invázii na Ukrajine vyvážať ukrajinské poľnohospodárske produkty cez čiernomorské prístavy. Súčasťou dohody sprostredkovanej Tureckom a OSN bola okrem iného ochrana nákladných lodí plávajúcich z troch ukrajinských prístavov - Odesy, Čornomorska a Južného. Moskva po niekoľkoročnom predĺžení platnosti dohôd od nich nakoniec tento týždeň odstúpila s argumentom, že sa neplnia body týkajúce sa okrem iného exportu ruských hnojív.