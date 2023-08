Väčšina oslovenej slovenskej verejnosti podporuje modernizáciu armády. Vyplýva to z prieskumu, ktorý robila agentúra AKO pre spravodajskú televíziu Joj 24. Respondenti odpovedali na otázku: „Mala či nemala by podľa vás budúca vláda investovať do modernizácie slovenskej armády?" pričom kladne odpovedalo 66,7 percenta respondentov.

Konkrétne si 33,2 percenta opýtaných myslí, že vláda by mala do modernizácie určite investovať, ďalších 33,5 percenta si myslí, že by asi mala investovať. Naopak, proti investíciam do modernizácie je 26,8 percenta respondentov. Konkrétne si 12,4 percenta myslí, že by vláda určite nemala investovať do modernizácia a ďalších 14,4 percenta, že by asi nemala. Na otázku nevedelo odpovedať 6,1 percenta opýtaných.

Podľa prieskumu podporuje modernizáciu armády aj väčšina voličov politických strán, ktoré v prieskumoch preskakujú päťpercentné kvórum potrebné na vstup do parlamentu. Konkrétne je za 88 percent voličov Progresívneho Slovenska, 83 percent voličov Kresťanskodemokratického hnutia, 77 percent voličov strany Sloboda a Solidarita, 76 percent voličov hnutia Sme rodina, 75 percent voličov OĽaNO a priatelia, 62 percent voličov Hlasu-SD a 56 percent voličov Smeru-SD. V prípade Slovenskej národnej strany a Republiky je za 51 percent.

Agentúra AKO robila prieskum v období od 24. do 28. júla na reprezentatívnej vzorke 1 000 respondentov telefonickou formou.