Takmer 80 percent Slovákov si myslí, že budúca vláda by mala ešte viac dotovať ceny energií. Ako ďalej vyplýva z prieskumu agentúry AKO pre TV JOJ 24, asi polovica sa domnieva, že by tak mala urobiť určite, približne štvrtina že by k tomuto kroku mala asi pristúpiť. Ani nie pätina opýtaných je opačného názoru, z toho iba necelých 6 percent je toho názoru, že by nový kabinet určite nemal ešte viac dotovať ceny energií.

Tí, ktorí si myslia, že budúca vláda by mala ešte viac dotovať ceny energií, sú mierne nadpriemerne ženy a skôr starší ľudia, najmä vo vekovej skupine 66 +, ale aj vo vekovej skupine 50 až 65 rokov. Z hľadiska vzdelanosti ide najmä o nízko vzdelaných ľudí bez maturity, v rámci regiónov obyvatelia Nitrianskeho, Banskobystrického, Prešovského a Košického kraja. Tento názor majú najmä voliči strán Smer-SD, Hlas-SD, Republika, Sme rodina a koalície OĽaNO a priatelia.

Išlo o telefonický prieskum, ktorý sa uskutočnil od 7. do 14. augusta.