Približne 63 percent tureckej mládeže by odišlo zo svojej krajiny, ak by sa im na to naskytla príležitosť. Vyplýva to z prieskumu nemeckej Nadácie Konrada Adenauera (KAS), ktorého výsledky boli zverejnené vo štvrtok.

Približne 61,3 percent z opýtaných tvrdilo, že počas štúdia mali finančné problémy. Takmer každý (približne 98,4 percenta) uviedol, že Turecko má ekonomické problémy. Krajiny tiež má podľa nich ťažkosti so spravodlivosťou, nezamestnanosťou, rodinkárstvom a korupciou. Takmer polovica z opýtaných uviedla ako hlavnú motiváciu svojho potenciálneho odchodu z vlasti vyhliadku na lepšie životné podmienky.

Podľa oficiálnych údajov dosahuje v súčasnosti v Turecku miera inflácie 44 percent. Turecká líra sa oslabila na rekordne najnižšiu úroveň. Ekonómovia tieto javy pripisujú netradičnej ekonomickej politike prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana.

Väčšina respondentov (98 percent) bola jednoznačne nespokojná aj s utečeneckou politikou vlády. Podľa OSN žijú v Turecku takmer štyri milióny utečencov, z nich približne 3,4 milióna zo susednej Sýrie. Približne dve tretiny opýtaných uviedli, že utečenci by mali byť poslaní späť do domovských krajín, a približne 80 percent označilo utečencov za hrozbu pre budúcnosť Turecka.

Prieskum sa uskutočnil medzi ľuďmi vo veku 18 až 25 rokov v 16 tureckých provinciách pred májovými prezidentskými voľbami na vzorke 2 140 ľudí.