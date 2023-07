Veľká väčšina Európanov (93 percent) považuje zmenu klímy za vážny svetový problém. Viac ako polovica (58 percent) tiež zastáva názor, že v súvislosti s prípadmi prudkého nárastu cien energií a obavami o dodávky plynu od začiatku plnohodnotnej ruskej invázie na Ukrajinu, treba prechod na zelenú ekonomiku zrýchliť. Vyplýva to z nového prieskumu Eurobarometra, o ktorom na svojej webstránke informuje Európska komisia.

Pokiaľ ide o hospodárske hľadisko, 73 percent Európanov súhlasí s tým, že náklady na odstránenie škôd spôsobených zmenou klímy sú oveľa vyššie než investície potrebné na zelenú transformáciu. Tri štvrtiny (75 percent) Európanov súhlasia s tým, že prijatie opatrení v oblasti klímy povedie k inováciám.

Treba znížiť emisie

Takmer deväť z desiatich Európanov (88 percent) súhlasí s tým, že emisie skleníkových plynov by sa mali znížiť na minimum, pričom zvyšné emisie by sa mali vykompenzovať tak, aby Európska únia (EÚ) dosiahla klimatickú neutralitu do roku 2050. Bezmála deväť z desiatich Európanov (87 percent) sa domnieva, že je dôležité, aby si Únia vytýčila ambiciózne ciele v snahe zvýšiť mieru využívania energií z obnoviteľných zdrojov, a podobný počet respondentov (85 percent) zastáva názor, že je dôležité, aby EÚ podnikla kroky na zlepšenie energetickej efektívnosti, napríklad, aby podnecovala ľudí inštalovať na svojich príbytkoch izoláciu, solárne panely alebo kupovať elektrické vozidlá. Sedem z desiatich respondentov (70 percent) sa domnieva, že zníženie dovozu fosílnych palív môže zvýšiť energetickú bezpečnosť a byť pre Úniu ekonomicky výhodné.

Veľká väčšina občanov EÚ pritom už vo svojom každodennom živote podniká individuálne kroky na boj proti zmene klímy (93 percent) a vedome prijíma udržateľné rozhodnutia. Pri otázke, kto by mal prevziať zodpovednosť za boj proti zmene klímy, však občania zdôraznili potrebu ďalších reforiem, ktoré by sa mali uskutočňovať spolu s individuálnym úsilím, pričom poukázali aj na zodpovednosť národných vlád (56 percent), EÚ (56 percent) a podnikov a priemyslu (53 percent).

Na vlastnej koži

Hrozbu zmeny klímy európski občania pociťujú aj vo svojich každodenných životoch. V priemere sa viac ako tretina Európanov cíti vystavená environmentálnym a klimatickým rizikám a hrozbám, pričom tento pocit má viac ako polovica respondentov v siedmich členských krajinách, prevažne v južnej Európe, ale takisto v Poľsku a Maďarsku. Podľa 84 percent Európanov by malo byť riešenie environmentálnych a klimatických problémov prioritou pri zlepšovaní verejného zdravia a podľa 63 percent môže mať príprava na dosahy zmeny klímy pozitívne dôsledky pre občanov EÚ.

Na osobitnom prieskume Eurobarometra číslo 538 o zmene klímy sa zúčastnilo 26 358 občanov EÚ z rôznych sociálnych a demografických skupín zo všetkých 27 členských štátov EÚ. Prieskum sa uskutočnil od 10. mája do 15. júna a všetky rozhovory sa konali osobne, buď priamo v domácnostiach respondentov alebo prostredníctvom videotelefonátov.