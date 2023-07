Väčšina bánk Európskej únie by zvládla prudký hospodársky pokles. Iba tri banky by nesplnili záväzné požiadavky na výšku kapitálu. Vyplýva to z najnovšieho záťažového testu Európskeho bankového úradu.

Test sa týkal 70 bánk v regióne, čo bolo o 20 viac ako pri predchádzajúcom teste v roku 2021.

Odolnosť únijného bankového sektora

Záťažové testy bánk v Európe a Spojených štátoch sa stali bežné po globálnej finančnej kríze v roku 2008, keď museli daňoví poplatníci zachraňovať niektoré ústavy, ktoré nemali dostatok kapitálu.

Teraz sú súčasťou rutinného dohľadu, ktorý má zabezpečiť, aby banky boli schopné podporovať ekonomiku aj v čase, keď sú trhy pod tlakom.

Zo 70 testovaných bánk ich 57 bolo z eurozóny. Na celkových bankových aktívach v EÚ sa testované ústavy podieľajú zhruba 75 percentami.

Úrad nezverejnil, ktoré tri banky by podľa testu mali pri poklese problémy. Podľa Európskej bankovej federácie, ktorej členmi sú bankové asociácie jednotlivých členských krajín EÚ, výsledky potvrdili odolnosť únijného bankového sektora.

Menší počet bánk

Úrad označil svoj najnovší test za doteraz najtvrdší. Skúmal obdobie nasledujúcich troch rokov.

Predpokladal vysokú infláciu, globálnu recesiu a zvýšenie úrokových sadzieb, zahŕňal pokles ekonomického rastu celkovo až o šesť percent a prudký prepad cien nehnuteľností.

Úrad uviedol, že pri bankách, ktoré sa testu zúčastnili, sa pri nepriaznivom scenári znížil dôležitý kapitálový pomer o 4,59 percentuálneho bodu na 10,4 percenta.

Pri predchádzajúcom teste pred dvoma rokmi sa znížil o 4,85 percentuálneho bodu, tento test sa ale týkal menšieho počtu bánk. Podľa testu by banky utrpeli kombinovanú stratu 496 miliárd eur, zostávajú však podľa úradu dostatočne kapitalizované, aby mohli pokračovať v podpore ekonomiky aj v časoch silného napätia na trhu.

Ťažké porovnávanie

Úrad však upozornil, že porovnanie výsledkov s predchádzajúcimi testami je ťažké a môže byť zavádzajúce vzhľadom na to, že použil iné scenáre, väčší súbor bánk a zmenené hodnoty kapitálových pomerov a súvah.

Regulátori výsledky testu využívajú na stanovenie individuálnych kapitálových požiadaviek a na preskúmanie plánov bánk na udržanie dostatočnej úrovne finančných rezerv, upozornila agentúra Bloomberg.