Slovensko-maďarskú hranicu nemožno hermeticky uzavrieť, polícia na to nemá personál ani technické zabezpečenie. Prinieslo by to aj vysoké náklady. V reakcii na politické vyjadrenia to v stredu vyhlásil policajný prezident Štefan Hamran.

Spolu so štátnym tajomníkom ministerstva vnútra Martinom Královičom odsúdili zneužívanie témy nelegálnej migrácie v predvolebnej kampani. Apeloval na potrebu zrušiť povinné potvrdenia pre cudzincov.

Státisíce policajtov na hraniciach

„Hraničné kontroly nenavrhujeme preto, lebo nedávajú zmysel a technicky to nemáme zabezpečené dlhodobo a nemáme na to personálny stav,“ uviedol Hamran. Na stráženie 517-kilometrovej zelenej hranice každých 50 metrov a hraničných priechodov s Maďarskom by podľa šéfa polície bolo potrebných 113 795 policajtov.

Podľa šéfa polície sa potvrdzuje, že nelegálni migranti prichádzajú na Slovensku pre potvrdenie o zotrvaní na území Slovenska. „Jedna tretina nelegálnej migrácie sa odkláňa smerom na Slovensko len pre to nešťastné tlačivo,“ upozornil. Mrzí ho, že v parlamente sa nenašla vôľa na zrušenie tejto povinnosti.

Neodoprie im vstup ani ich nezaistí

Migrantom nemôže podľa Hamrana polícia ani odoprieť vstup, keďže idú cez zelenú hranicu. Za nezákonné a nezrealizovateľné považuje aj zaisťovanie migrantov.

Tento rok by ich museli zaistiť 30-tisíc, pričom kapacity na útvaroch predstavujú necelých 500 miest. Na zlepšenie situácie s migrantmi treba podľa neho zabezpečiť lepšiu ochranu vonkajšej hranice Schengenu.

Viceprezident Policajného zboru Damián Imre podotkol, že polícia sa snaží vytvoriť pocit bezpečia u občanov, politici však svojimi vyjadreniami tomu škodia. Potvrdil, že migranti dosiaľ nespáchali na Slovensku žiadny trestný čin ani priestupok.

Ako dodal, medializované varovné výstrely použila polícia len voči prevádzačom.

Nezmyselné porovnávanie a „kolaps“ v polícii

Vedenie polície tiež odmietlo porovnávanie kontrol počas pandémie s tými, ktoré by chceli niektorí v súčasnosti. Poukázal na rozdiely pri kontrole skupiniek migrantov a občanov Slovenska, ktorí spolupracovali. Pandemické kontroly si vyžadovali tiež menej policajtov. Nebolo potrebné strážiť ani všetky priechody.

K politickým vyjadreniam o kolapse v polícii vzhľadom na personálny podstav Hamran uviedol, že boli len dva roky, keď prišlo do zboru viac policajtov ako odišlo. Tento rok očakáva viac odchodov, keďže sa valorizujú policajné dôchodky. Zároveň ocenil schválené zníženie veku na vstup do polície na 18 rokov, v tejto vekovej skupiny podľa nich je záujem o prácu v polícii.

Zvýšenie príslušníkov Policajného zboru by policajný prezident uvítal. Znižovanie stavov sa schválilo v roku 2020, keď za to hlasovali aj dnešní kritici. Hamran zároveň dementoval, že policajti v prvej platovej triede zarábajú menej, ako je minimálna mzda.