Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR prehodnotí zrušenie vyhlášky o nosení respirátorov v zdravotníckych zariadeniach, lekárňach a domovoch sociálnych služieb.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odvolala stav ohrozenia verejného zdravia medzinárodného významu, no to neznamená, že pandémia sa skončila. Aktuálne platí vyhláška ÚVZ SR o nosení respirátorov v zdravotníckych zariadeniach, domovoch sociálnych služieb a v lekárňach. Úrad počas mája, čiže po skončení chrípkovej sezóny, prehodnotí jej zrušenie. O rozhodnutí bude verejnosť informovať. Vo svojom stanovisku k rozhodnutiu WHO to uviedol hlavný hygienik SR Ján Mikas.

„ÚVZ SR postupne rušil vyhlášky s ohľadom na vývoj epidemiologickej situácie vo výskyte covidu-19 na národnej úrovni a jej dopady konzultoval s Ministerstvom zdravotníctva SR a odborným konzíliom. Zrušenie stavu ohrozenia verejného zdravia medzinárodného významu značí v prvom rade ústup z pohotovostného krízového režimu, odborníci však budú situáciu okolo covidu naďalej sledovať a vyhodnocovať,“ uvádza sa v stanovisku. Je možné, že vírus bude i v budúcnosti zvyšovať krivky chorobnosti. „V súčasnosti už sú však k dispozícii nástroje, ktorými je možné zmierňovať dopady ďalšieho možného nárastu počtu ochorení na covid. Dôležité bude tiež naďalej sledovať, ako sa bude koronavírus SARS-CoV-2 vyvíjať,“ vysvetľuje.