Cloudová divízia internetovej obchodnej spoločnosti Amazon.com investuje do roku 2030 v americkom štáte Ohio 7,8 miliardy dolárov do rozšírenia dátového centra. Oznámil to Amazon vo vyhlásení.

Firma zvyšuje výdavky, aby uspokojila rastúci dopyt po cloudových službách od firemných a vládnych subjektov.

Firma už od roku 2015 investovala v Ohiu 6,3 miliardy dolárov. Nová investícia vytvorí stovky pracovných miest a podporí tisíce miestnych podnikov vďaka výstavbe, prevádzke a údržbe zariadenia, ktoré bude prevádzkovať divízia Amazon Web Services.

Spoločnosť už v januári uviedla, že do roku 2040 plánuje investovať do rozšírenia svojich dátových centier vo Virgínii ďalších 35 miliárd dolárov. Do konca tohto desaťročia chce tiež investovať 12,7 miliardy dolárov v Indii, uviedla agentúra Reuters.