Potravinári na Slovensku dosiahli za minulý rok podľa predbežných údajov rekordný zisk na úrovni 294 miliónov eur. V porovnaní s rokom 2021 ide o nárast ziskovosti o 57 percent. Vyplýva to zo správy o poľnohospodárstve a potravinárstve na Slovensku za rok 2022, ktorú rezort pôdohospodárstva a rozvoja vidieka predložil do pripomienkového konania.

Na výrobe potravín, nápojov a tabakových výrobkov mali vlani rozhodujúci podiel podniky s počtom 20 a viac zamestnancov. Z celkového počtu podnikov so 100 a viac zamestnancami predstavovali ziskové podniky 74 percent a vytvorili zisk v objeme 232,2 milióna eur. Najvyšší zisk dosiahol odbor výroby ostatných potravinárskych výrobkov, a to takmer 100 miliónov eur. Nasledoval odbor výroby nápojov so ziskom cez 52 miliónov eur a spracovanie a konzervovanie rýb, kôrovcov a mäkkýšov vrátane výroby rastlinných a živočíšnych olejov a tukov, kde zisk dosiahol takmer 45 miliónov eur.

Odbor spracovania a konzervovania mäsa a mäsových produktov vykázal za vlaňajšok zisk takmer 32 miliónov eur a odbor výroby mlynárskych výrobkov a škrobových výrobkov takmer 27 miliónov eur. Kladný výsledok hospodárenia, ale s nižším objemom, dosiahol odbor výroby pečiva a múčnych výrobkov, a to 16 miliónov eur. Výroba mliečnych výrobkov bola zisková na úrovni 13 miliónov eur, výroba a príprava krmív pre zvieratá vykázala zisk 8 miliónov eur a spracovanie a konzervovanie ovocia a zeleniny takmer tri milióny eur.