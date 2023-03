Švajčiarsky výrobca tenisiek On predpokladá, že jeho modely tenisovej a bežeckej obuvi tento rok posilnia predaje až o 40 percent. Firma si tak začína ukrajovať svoj kus koláča z trhu so športovou obuvou, ktorému zvyčajne dominujú známe značky Adidas či Nike, píše agentúra Bloomberg.

Akcie firmy On na burze v New Yorku vzrástli až o 30 percent, pričom ide o najvyšší vnútrodenný nárast od septembra 2021, keď sa s nimi začalo obchodovať. Tento vývoj dokonca výrazne prekonal odhady analytikov, keďže sa firme podarilo svoje príjmy v poslednom štvrťroku 2022 takmer zdvojnásobiť.

Spoločnosť On sa teší podpore švajčiarskeho tenisového šampióna Rogera Federera a je jednou z mála menších značiek, ktorým sa v rámci športového sektora podarilo zaznamenať prudký nárast a ohroziť tým smerovanie stálic tohto odvetvia. Medzi ďalšie rýchlo rastúce firmy patria napríklad Hoka spadajúca pod Deckers Brands či Brooks Running spadajúca pod Berkshire Hathaway investora Warrena Buffetta.

Firma On očakáva, že sa jej tento rok podarí posilniť zisky, keďže sa začala oveľa menej spoliehať na drahú leteckú prepravu. „Šialené obdobie v oblasti dodávateľských reťazcov je za nami a náš celý tím sa tak môže sústrediť na to, na čom zákazníkom záleží,“ vysvetľuje jeden z generálnych riaditeľov firmy Martin Hoffmann.

On by v blízkej budúcnosti chcela rozšíriť svoju cieľovú skupinu a nezameriavať sa iba na atlétov v strednom veku. Dúfa, že sa jej podarí osloviť aj mladšiu generáciu, ktorá je zatiaľ naklonená hlavne známejším značkám, akými sú Adidas či Puma. Hoffmann prezradil, že by firma svoju cieľovku rada rozšírila aj o tých najmenších, a tak nedávno predstavila nový rad obuvi určených pre deti od štyroch rokov.

Výrobca tenisiek v posledných desiatich rokoch zaznamenal úspech najmä v rodnom Švajčiarku, ako aj v celej Európe. Tento rok však, zdá sa, budú jej najväčším ťahúňom na poli ziskov práve Spojené štáty. V budúcnosti by On rada expandovala aj do Latinskej Ameriky, Japonska či Číny. Podľa Hoffmanna tieto trhy zrejme tento rok z hľadiska predaja prekonajú aj domáci trh v Švajčiarsku.

Spoločnosť tak v tomto roku očakáva nárast predaja až o 39 percent, čím sa dostane na úroveň 1,7 miliardy švajčiarskych frankov (1,71 miliardy eur).