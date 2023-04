Zaslúžila sa oň trojročná kobyla Romina, ktorá si poradila s tuctom súperiek v Cene trojročných kobýl, čo je hlavná predskúška pred klasickou Jarnou cenou kobýl. Majiteľom a chovateľom víťazky zo stajne MPL Racing je Miroslav Piskla a ten neskrýval radosť: „Romina je dôkazom toho, že aj na Slovensku sa dá odchovať kvalitný kôň, ktorý dokáže konkurovať plnokrvníkom importovaným z chovateľských veľmocí, akými sú Írsko, Anglicko, či Francúzsko.“ Úspešný podnikateľ v oblasti stavebnín je súčasne predsedom Slovenského zväzu chovateľov a majiteľov anglického plnokrvníka: „Vidieť na dráhe víťaziť koňa, ktorého poznáte od žriebätka a obaja jeho rodičia tiež vyhrávali na Slovensku, prináša skvelý pocit. Dokonca aj jej mama Romanetta bola naša odchovankyňa a dokázala vyhrať významné dostihy. Dostihy a chov anglického plnokrvníka sú spojené nádoby a vďaka podpore Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka vieme v ich bohatej tradícii pokračovať aj naďalej.“, uzatvára Miroslav Piskla.

Radosť z úspechu slovenského plnokrvníka neskrýval ani minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan. „Vidieť slovenskú kobylu v cieli ako prvú ma veľmi potešilo. Pri tak veľkej konkurencii zo zahraničia je tento slovenský úspech príjemným prekvapením,“ komentoval víťazstvo slovenskej kobylky minister Vlčan.

Okrem tohto domáceho úspechu prvý dostihový deň tejto sezóny priniesol, rovnako ako vlani, víťazný hattrick stajni Dr. Charvát. Jubilejný 50. ročník steeplechase Jarnej ceny MČ Petržalka zasa ostal na domácej, konkrétne petržalskej pôde, keď si víťazstvo pripísal ROYAL GINO pripravovaný trénerom Mariánom Štangelom v susedstve starohájskeho hipodrómu.

Výbornou jarnou formou sa prezentovali aj zverenci Jaroslava Línka. Tréner a džokej v jednej osobe si prvú paličku pripísal hneď v otváracích dostihoch, keď k suverénnemu 6-dĺžkovému víťazstvu doviedol 4-ročného ryšiaka ORRY. Reprezentant stajne Meridian SK je hlásený aj do Veľkej ceny Slovenska a jeho ďalším štartom by mala byť Veľká májová cena. Fanúšikovia tohto žrebca sa tak môžu tešiť na jeho ďalšie športové výkony.

Celý team petržalského závodiska š.p. hodnotí úvodný dostihový deň tejto sezóny ako mimoriadne úspešný a divácky veľmi atraktívny. Na napínavé preteky a bohatý sprievodný program sa môžete tešiť už o dva týždne. Ďalší dostihový deň je v Starom háji na programe v sobotu 22. apríla s čisto rovinovým programom a hlavným bodom v podobe Veľkej aprílovej ceny (I. kat., 1800 m).

