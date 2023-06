Úsek diaľnice D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala s tunelom Višňové pravdepodobne nedokončia v roku 2024, ale na začiatku roka 2025. Na brífingu pri tuneli Višňové to v stredu povedal minister dopravy Pavol Lančarič.

Podotkol, že je lepšie mať realistické očakávania než si kresliť vzdušné zámky. „Je tam ešte veľa roboty a je škoda, že sa musí robiť. Lebo sa asi neurobila na prvý raz dobre. Čo naťahuje a predražuje celý proces. Ale nadobudol som zároveň aj pocit, že stavba je pod kontrolou a všetko smeruje k zdarnému koncu," povedal minister dopravy.

Stavbu by mali dokončiť na prelome rokov 2024 a 2025 aj podľa generálneho riaditeľa Národnej diaľničnej spoločnosti Vladimíra Jacka.

„Pochopiteľne, musíme ešte dotiahnuť projekt technológie do tunela. Do dvoch-troch týždňov by sme mali mať ukončenú súťaž. Víťazná spoločnosť začne po jej ukončení pracovať na realizácii technológie v tuneli. Časovo to vychádza tak, že keď sa bude končiť stavebná časť, bude sa končiť aj technológia. To znamená, že tunel sa odovzdá komplet s technológiou," dodal.

Tunel Višňové bude mať celkovú dĺžku 7,5 kilometra a pôjde o najdlhší tunel na Slovensku. Celý diaľničný úsek D1 Lietavská Lúčka - Dubná skala vrátane tunela bude mať 13,5 kilometra. Úsek je súčasťou plánovaného komplexného prepojenia Bratislavy a Košíc.