Americké ministerstvo financií uvalilo sankcie na štvoricu súčasných a bývalých členov dozornej rady spoločnosti Alfa Group, jednej z najväčších investičných skupín v Rusku. Miliardári Michail Fridman, Pjotr Aven, Alexej Kuzmičov a German Chan podľa Washingtonu podporujú ruskú vojnu proti Ukrajine. Štvorica už bola terčom sankcií Európskej únie či Británie.

„Bohatí Rusi by sa mali zbaviť ilúzie, že môžu podnikať tak, ako boli zvyknutí, zatiaľ čo Kremeľ vedie vojnu proti ukrajinskému ľudu,“ uvádza v tlačovej správe námestník z ministerstva financií Wally Adeyemo. „Naša medzinárodná koalícia bude aj ďalej brať na zodpovednosť tých, ktorí umožňujú neopodstatnenú a nevyprovokovanú inváziu na Ukrajinu,“ dodal.

Fridman je zakladateľom Alfa Group, ktorá zahŕňa aj najväčšiu ruskú súkromnú banku Alfa Bank, Aven je jeho dlhoročný obchodný partner. Chan a Kuzmičov sú spolumajiteľmi skupiny Alfa Group. EÚ na všetkých štyroch uvalila sankcie vlani skoro po ruskom vpáde na Ukrajinu. Prečo proti nim Washington zakročil až teraz, nie je jasné.

Zaradenie do sankčného zoznamu USA pre túto štvoricu znamená zmrazenie akýchkoľvek majetkov v krajine alebo majetkov spravovaných americkými občanmi. Američania alebo ľudia zdržiavajúci sa v USA tiež majú zakázané vstupovať do akýchkoľvek transakcií so sankcionovanými.

Nové reštrikcie americkej vlády cielia tiež na Ruský zväz priemyselníkov a podnikateľov (RSPP). „Je zapojený do aktivít spojených s odpoveďou Ruska na sankcie uvalené na Putinov režim,“ uvádza ministerstvo financií k tomuto kroku.