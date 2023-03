Americké ministerstvo financií vo štvrtok oznámilo, že uvalilo sankcie na slovenského občana, ktorý sa podľa neho pokúsil sprostredkovať predaj severokórejských zbraní Rusku.

Ašot Mkrtyčev (v anglickom prepise ministerstva financií USA ako „Ashot Mkrtychev“) údajne koncom roka 2022 a začiatkom tohto roka spolupracoval so zástupcami KĽDR, od ktorých sa mal pokúsiť získať okolo 20 druhov zbraní a munície a tie neskôr predať Rusku výmenou za „komerčné lietadlá, suroviny a iné tovary“ pre KĽDR.

Sankcie amerického ministerstva financií znamenajú pre Mrktyčeva zmrazenie jeho všetkého majetku v Spojených štátoch. Postih potom podľa ministerstva môže čakať aj inštitúcie či osoby, ktoré by mu mohli pomôcť sankcie obísť, alebo s ním uzavrú „určité transakcie“.

O možných dodávkach zbraní z KĽDR do Ruska informoval Biely dom už vlani v novembri. USA vtedy uviedli, že majú informácie o tajných dodávkach značného množstva delostreleckých granátov z KĽDR do Ruska a americká rozviedka o tom informovala už vlani v septembri. Severokórejská tlačová agentúra KCNA to vtedy s odvolaním sa na nemenovaného predstaviteľa ministerstva obrany KĽDR poprela a uviedla, že Severná Kórea nepredala Rusku zbrane a nemá to v pláne ani v budúcnosti.

Muž rovnakého mena, bývalý obchodník so zbraňami azerbajdžanského pôvodu, Ašot Mkrtyčev pritom figuruje vo viacerých slovenských kauzách za uplynulých 15 rokov. Server Pluska.sk v roku 2021 pripomenul, že Mkrtyčev bol obžalovaný z objednávky vraždy v roku 2002, ktorú mal údajne odstrániť konkurenta v obchode so zbraňami a vojenským materiálom. Do väzenia však Mkrtyčeva poslal súd v Prešove len za marenie spravodlivosti, údajný podiel na vražde mu prokuratúra nepreukázala, vyplýva z textu Nového času z roku 2010, keď už bol tento muž opäť na slobode.