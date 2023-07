Vláda Spojených štátov drží v tajnosti dlhoročný program, ktorý sa zaoberá zhromažďovaním a reprodukciou lietajúcich objektov neznámeho pôvodu. Pri vypočutí v americkom Kongrese to povedal bývalý člen vládnej pracovnej skupiny vo veci neidentifikovaných anomálnych javov (UAP), ako americkí činitelia teraz hovoria o fenoméne bežne označovanom skratkou UFO. Americké ministerstvo obrany jeho tvrdenia odmieta, informovala agentúra AP.

Bývalý vojak David Grusch v minulosti pôsobil ako rozviedka a bol súčasťou pracovnej skupiny pre štúdium UAP. Pri napäto očakávanom vypočutí pred jedným z výborov Snemovne reprezentantov ho sprevádzali niekdajší príslušníci vzdušných síl amerického námorníctva David Fravor a Ryan Graves. Svedkovia prezentovali incidenty so záhadnými úkazmi ako niečo rutinné.

Mimozemské stroje nevidel

Grusch vypovedal, že bol počas svojich oficiálnych aktivít informovaný o programe fungujúcom po desaťročia, ktorého cieľom je zabezpečovať havarované UAP a vyrábať ich repliky. Sám vraj k týmto operáciám nemal prístup a žiadne mimozemské stroje nevidel, tvrdí však, že ho 40 svedkov ubezpečilo, že existujú. Na otázku, či USA majú informácie o mimozemskom živote, odpovedal, že vláda pravdepodobne pozoruje „neľudské“ aktivity od 30. rokov minulého storočia.

Verejne s týmito tvrdeniami Grusch prvýkrát vystúpil pred niekoľkými týždňami, dôkazy pre jeho výpovede však nie sú k dispozícii. Niektoré jeho výroky pritom vyvolávajú skeptické reakcie, ako keď v televíznom rozhovore povedal, že zatajovaná UFO môžu pochádzať z „dodatočných dimenzií“. Tiež napríklad povedal, že mnohé javy pozorované americkou armádou sú veľké ako futbalové ihrisko.

Pentagón vyjadrenia o tajnom zbere mimozemských technológií popiera. Hovorkyňa ministerstva obrany uviedla, že vyšetrovatelia nenašli žiadne informácie, ktoré by podporovali tvrdenie, že takýto program v minulosti existoval či aktuálne existuje.

Prvé vypočutie po 50 rokoch

Téme UAP však americké inštitúcie venujú čoraz väčšiu pozornosť. Kongres vlani v tejto veci usporiadal prvé vypočutie po viac ako 50 rokoch, pri ktorom armádni predstavitelia uviedli, že evidujú stovky incidentov so záhadnými lietajúcimi objektmi. Americkí činitelia o výskume týchto javov hovoria ako o otázke národnej bezpečnosti, vzhľadom na obavy, že pozorované úkazy môžu byť napojené na súpera Washingtonu.

Americký Senát aktuálne prejednáva opatrenia, ktoré by vládu donútili, aby po desaťročiach mlčania zverejnila záznamy týkajúce sa pozorovania UFO. Návrh požaduje, aby americký národný archív zbieral informácie a záznamy o UFO od všetkých „relevantných vládnych úradov“, načo by sa zverejňovali, ak by kontrolná komisia pri konkrétnych z nich jasne nezdôvodnila, prečo majú zostať utajené.