Spojené štáty nariadili nasadenie vzdušných a námorných síl do južnej časti Karibského mora s cieľom riešiť hrozby zo strany latinskoamerických drogových kartelov.
Americký prezident Donald Trump chcel už dlhšie využiť armádu na boj proti drogovým gangom, ktoré označil za globálne teroristické organizácie. Ministerstvo obrany údajne dostalo pokyn predstaviť možnosti realizácie plánu.
Nasadenie vojenských prostriedkov má zahŕňať niekoľko špionážnych lietadiel P-8 Poseidon, najmenej jednu vojnovú loď aj útočnú ponorku.
Operácia v medzinárodnom vzdušnom priestore a medzinárodných vodách má trvať niekoľko mesiacov. Námorné prostriedky môžu byť použité nielen na vykonávanie spravodajských a sledovacích aktivít, ale aj ako odrazový mostík pre možné cielené údery.