Najnovšie ekonomické údaje v USA naznačujú, že prichádza recesia. Investori sa zrejme budú musieť pripraviť na negatívne trendy na akciovom trhu. Výkonný riaditeľ finančnej poradenskej firmy Longview Economics Chris Watling pre CNBC povedal, že hlavné ekonomické ukazovatele sú „dosť presvedčivé“ a „brutálne zlé“.

Ekonomický index USA klesol v marci o 1,2 percenta, čím sa dostal na najnižšiu úroveň od novembra 2020. Oslabenie ekonomiky by sa mohlo čoskoro zintenzívniť a rozšíriť po celej krajine.

Ch. Watling uviedol, že vychádza z inverzie výnosovej krivky štátnej pokladnice. „Zakaždým, keď ste ju v USA mali, bola recesia. Takže si myslím, že to príde, je to na ceste. Je to len otázka času.“

Mnohí ekonómovia už varovali pred hroziacou recesiou. Medzinárodný menový fond však minulý týždeň naznačil, že ho nedávno prekvapila sila amerického trhu práce a spotrebiteľské výdavky. Dňa 11. apríla zverejnil správu World Economic Outlook, v ktorej uviedol, že najväčšia svetová ekonomika bude tento rok expandovať o 1,6 percenta, čo je nárast oproti prognózovanému jednému percentu v roku 2022.

Prvá zástupkyňa výkonného riaditeľa MMF Gita Gopinathová minulý týždeň povedala, že známky ochladzovania údajov o inflácii dali fondu dôvod domnievať sa, že americká ekonomika by sa mohla vyhnúť recesii. Takzvané tvrdé pristátie bolo však stále „v rámci možností“, dodala.

Na otázku, či by akciové trhy mohli prejsť očakávaným hospodárskym poklesom relatívne bez ujmy, Ch. Watling odpovedal: „Myslím, že ním neprejdú bez ujmy.“

„Skutočnosť je taká, že ak sa pozriete na ziskové marže, dosiahli rekordné maximá v roku 2021 a trochu v roku 2022. Samozrejme, v časoch vysokej inflácie môžete získať veľmi dobrú prevádzkovú páku, takže môžete dosiahnuť rekordne vysoký zisk,“ dodal s tým, že očakávania týkajúce sa výnosov sú príliš optimistické, a preto s tým bude musieť akciový trh v určitom okamihu bojovať.