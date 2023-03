Americkí vyšetrovatelia obvinili niekdajšieho šéfa kryptomenovej spoločnosti Terrraform Labs To Kwona z niekoľkých podvodov. Informuje o tom agentúra Reuters, podľa ktorej bol obsah obvinenia zverejnený len pár hodín po tom, čo Juhokórejčana zatkla polícia v Čiernej Hore. Predtým sa niekoľko mesiacov skrýval.

Zavádzali investorov

To Kwon a jeho singapurská spoločnosť Terrraform Labs vytvorili tokeny terraUSD a luna, ktoré vlani v máji skrachovali. To Kwon a Terrraform Labs podľa amerického regulátora predtým opakovane tvrdili, že hodnota tokenov porastie. Zavádzali tak investorov. Odhaduje sa, že tento kolaps stál investorov viac ako 40 miliárd dolárov.

Sfalšovanie pasov

Čiernohorské ministerstvo vnútra vo štvrtok oznámilo, že polícia zatkla dvoch ľudí po tom, ako sa pokúsili nastúpiť do lietadla smerujúceho z Podgorice do Dubaja so sfalšovanými pasmi, ktoré boli vydané Belgickom a Kostarikou. V piatok úrad potvrdil, že jedným zo zatknutých bol skutočne To Kwon.

Polícia malého balkánskeho štátu oznámila, že proti To Kwonovi bolo vznesené obvinenie z držania falošného cestovného dokladu. Najvyšší súd v Podgorici by mal teraz podľa čiernohorských médií rozhodnúť vo veci jeho vydania na základe medzinárodného zatykača.

Južná Kórea už podľa agentúry AFP oznámila, že sa bude o vydanie To Kwona usilovať. Americké úrady doteraz nereagovali na otázku, či Čiernu Horu oslovia s podobnou žiadosťou, uviedla stanica RFE / RL.