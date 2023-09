Ceny automobilov s čisto elektrickým pohonom sa podľa analytikov do roku 2027 dostanú na úroveň cien porovnateľných vozidiel so spaľovacím motorom. Uviedla to výskumná spoločnosť Gartner vo svojej tlačovej správe. Predpovedala tiež, že celosvetový odbyt osobných automobilov s elektrickým pohonom sa v tomto roku zvýši o zhruba 35 percent na takmer 15 miliónov vozidiel. V budúcom roku počíta s nárastom o zhruba 19 percent na takmer 18 miliónov vozidiel.

Odhady odbytu zahŕňajú automobily s čisto elektrickým pohonom a plug-in hybridné vozidlá. Gartner predpokladá, že odbyt automobilov s čisto elektrickým pohonom sa tento rok zvýši na 11 miliónov z vlaňajších deviatich miliónov. Pri plug-in hybridných vozidlách počíta s nárastom na štyri milióny z troch miliónov.

Spoločnosť Gartner tiež upozornila, že zákazníci v Spojených štátoch, Kanade a Japonsku preferujú plug-in hybridné vozidlá pred autami s čisto elektrickým pohonom, zatiaľ čo v západnej Európe a Číne je to naopak.

Analytici spoločnosti Gartner predpovedali, že do roku 2027 sa priemerná cena automobilov s čisto elektrickým pohonom dostane na úroveň vozidiel so spaľovacím motorom s podobnou veľkosťou a konfiguráciou.

„Ak štáty neprijmú opatrenia, ktoré by majiteľov elektromobilov motivovali k nabíjaniu mimo doby najvyššej spotreby elektriny, môže prechod na elektromobily vytvárať ďalšie napätie vo výrobe aj distribúcii elektriny,“ uviedol analytik Jonathan Davenport zo spoločnosti Gartner.