Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) analyzuje možnosti zavedenia pásmových taríf. Domácnosti s nižšou spotrebou elektriny či plynu majú mať výhodnejšie ceny. Zmena by mohla platiť od 1. januára 2026.

Regulačný úrad pripravuje model, ktorý by rozdelil spotrebu energií do viacerých pásiem, čo znamená, že napríklad za prvých tisíc kilowatthodín ročnej spotreby by domácnosti zaplatili nižšiu cenu. S vyššou spotrebou nad limit by bola vyššia aj cena za jednotku energie.

„Predpokladáme, že zavedením pásmových sadzieb dôjde nielen k zníženiu spotreby, ale zvýši sa aj osveta využívania energií. Základné pravidlo je jednoduché – čím menej spotrebujete, tým menej zaplatíte, čo je sociálne spravodlivejšie,“ povedal predseda ÚRSO Jozef Holjenčík.

Zavedenie pásmových taríf má za cieľ motivovať domácnosti k rozumnému správaniu – vypínať spotrebiče, investovať do úspornejších zariadení a lepšie plánovať spotrebu.

„Znížiť by sa mohla aj potreba drahých plošných dotácií. Skúsenosti z iných európskych krajín ukazujú, že pri správnom nastavení to môže fungovať,“ zdôraznil Holjenčík.