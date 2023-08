Aj napriek postupnému nárastu sú úrokové sadzby nových úverov na bývanie na Slovensku v porovnaní s cenou, za ktorú sa vedia banky financovať, z historického pohľadu relatívne nízke. Priaznivé je tiež porovnanie s inými krajinami EÚ. V aktuálnej analýze na to upozornil makroekonomický analytik Slovenskej sporiteľne Marián Kočiš.

V máji tohto roka bola priemerná sadzba nových úverov na bývanie na Slovensku 3,78 percenta, v júni 3,92 percenta. „Z pohľadu výšky úrokov ide skôr o návrat k dlhodobému priemeru. Sadzby nových úverov, vrátane refixov, sú teraz na podobných úrovniach ako na konci finančnej krízy po roku 2010, hoci základný úrok centrálnej banky a aj hodnota päťročných úrokových swapov (IRS) sú teraz podstatne vyššie," zdôraznil Kočiš. Európska centrálna banka posledný júlový týždeň zvýšila sadzby o ďalších 25 bázických bodov, čím sa základná sadzba dostala na 4,25 percenta.

Sadzby úverov v EÚ

V porovnaní s priemerom eurozóny (3,6 percenta) je priemerná úroková sadzba nových úveroch na bývanie na Slovensku mierne vyššia. Z krajín, kde obyvatelia platia eurom, si v máji najdrahšie požičiavali v Lotyšsku (5,6 percenta), najlacnejšie na Malte (dve percentá) a vo Francúzsku (2,9 percenta). Najvyššiu sadzbu nových úverov v EÚ malo Maďarsko (9,96 percenta), kde inflácia kulminovala na úrovni viac ako 26 percent, vyčíslil analytik. Aj v Česku stoja nové hypotéky v priemere o 1,5 percentuálneho bodu viac ako na Slovensku.

Analytik očakáva, že sadzby ECB dosiahnu svoj vrchol v tomto roku a minimálne v prvej polovici roka 2024 ostane jej základný úrok nad úrovňou štyroch percent. Ekonomika tak bude ďalej brzdená, čo sa prejaví napríklad aj drahším úverovaním.

„Na druhej strane, v budúcom roku očakávame zlepšenie na strane celkovej spotreby domácnosti, nakoľko sa postupne prejaví ďalšie zvýšenie miezd, ktoré bude reflektovať vývoj na trhu práce a zvýšenú úroveň inflácie. Očakávame tiež, že pri mzdách uvidíme už v budúcom roku mierny reálny rast," avizoval Kočiš. Postupne by sa tak k priemerným hodnotám mala podľa neho vrátiť aj miera úspor, čo domácnosti posunie do komfortnejšej situácie aj v oblasti dostupnosti úverov.

Úročenie na Slovensku

V súvislosti s úročením úverov na bývanie na Slovensku stále platí, že sa oplatí porovnávať ponuky jednotlivých bánk, zdôraznil finančný analytik Swiss Life Select Pavel Škriniar. Človek tak podľa neho môže na hypotéke za 100-tisíc eur ušetriť na splátke od 30 do 109 eur.

„Sadzby hypotekárnych úverov sa pohybujú od 3,8 percenta do 6,15 percenta podľa fixácie. V priemere sú najdrahšie desaťročné fixácie, no hneď v závese sú hypotéky s jednoročnou fixáciou úrokovej sadzby. Najnižšiu sadzbu nájde žiadateľ pri trojročnej fixácii, no najlacnejšie hypotéky sú v priemere pri štvorročnej fixácii," doplnil analytik.