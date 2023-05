Ak by prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala úradnícku vládu, nastal by ešte väčší chaos. Myslí si to predseda Národnej rady SR a Sme rodina Boris Kollár. S prezidentkou má hovoriť v utorok. Tvrdí, že ju nebude na nič prehovárať. Myslí si, že situácia smeruje k úradníckej vláde.

„Určite nemôžem uprieť snahu premiéra Hegera, že chce zabrániť ešte väčšiemu chaosu. Ešte väčší chaos nastane, keď príde úradnícka vláda,“ povedal v piatok Kollár novinárom.

Nový kabinet podľa neho vždy dostáva 100 dní, aby sa zorientoval, no ani tento čas by podľa neho nestačil úradníckej vláde. Tá podľa neho nevyvedie krajinu z chaosu, ale ešte viac ho prehĺbi.

„Keď to teraz zmeníme, bude to väčší chaos, už to všetko padne na vládu pani prezidentky,“ povedal s tým, že Sme rodina nebude z vlády sťahovať svojich ministrov a tvoriť tak ešte väčší chaos.

V súvislosti s odchodom dočasne povereného ministra pôdohospodárstva Samuela Vlčana povedal, že treba zistiť, či bol porušený zákon. Ak áno, zodpovednosť by mal vyvodiť aj dočasne poverený šéf envirorezortu Ján Budaj. Nechce pranierovať ani jedného z nich, treba si počkať na výsledky kontroly. Vlčan vo štvrtok oznámil, že sa rozhodol odísť z funkcie pre kauzu rodinnej spoločnosti, ktorá dostala od Ministerstva životného prostredia SR nenávratný príspevok vo výške približne 1,4 milióna eur.