Univerzitná nemocnica Martin chce vyhlásiť verejné obstarávanie na stavbu novej univerzitnej nemocnice najneskôr do konca augusta. Dokončenie hrubej stavby je naplánované na júl 2026, celkové dokončenie na začiatok roku 2028.

Na brífingu v Univerzitnej nemocnici Martin o tom v utorok informovali riaditeľ nemocnice Ivan Kocan a projektová manažérka novej martinskej nemocnice Martina Antošová.

Celkové náklady na stavbu novej nemocnice sú podľa Antošovej 330 miliónov eur bez DPH, cena hrubej stavby sa navýšila zhruba o 16 miliónov eur na 256 miliónov eur bez DPH. „Zaktualizujeme štátnu expertízu, potrebnú pre stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky. Pokiaľ tam vzniknú ešte nejaké náklady, započítajú sa do predpokladanej hodnoty zákazky," uviedla Antošová.

Riaditeľ nemocnice doplnil, že na ministerstve zdravotníctva podrobne vysvetlili časový harmonogram i veci naplánované v projekte. "S tým, že vzhľadom na neúspešné verejné obstarávanie budeme musieť posunúť míľniky a prestaviť celý proces. Som rád, že vláda opätovne odobrila pokračovanie projektu. Verím, že sa nám ho podarí úspešne uviesť do praxe," povedal.

Nové verejné obstarávanie vyhlásia podľa projektovej manažérky opäť na kompletnú stavbu.

„Posunuli sme celú dobu výstavby o 12 mesiacov. To znamená, že spoločnosti budú mať na realizáciu zhruba 48 mesiacov bez kolaudácie a preberania. Na to sme si nechali ešte minimálne šesť mesiacov, preto sme posunuli termín až do roku 2028. V materiáli, ktorý išiel na vládu, bola odsúhlasená celá stavba. Z plánu obnovy bol odsúhlasený míľnik hrubá stavba, ďalej je tam uvedené, že projekt bude dofinancovaný zo štátneho rozpočtu a operačného programu Slovensko," priblížila Antošová.

Nová nemocnica v Martine má mať vlastnú ambulantnú, diagnostickú a terapeutickú časť i samostatný trakt pre detskú medicínu a urgentný príjem s traumacentrom prispôsobeným na zmiešanú prevádzku detí a dospelých. Vzniknúť má 660 lôžok.