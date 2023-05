Dosiahnutie zisku a výplata dividendy akcionárovi nie sú nemorálne, v podnikateľskom prostredí sú prirodzené. Pre TASR to uviedla súkromná Union zdravotná poisťovňa po vyjadrení Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS), že napriek aktuálnej strate vypláca dividendy.

„Podiel na zisku, ktorý naša zdravotná poisťovňa vyplatila svojmu akcionárovi, sa týkal iných účtovných období ako aktuálneho účtovného obdobia, v ktorom vykazujeme stratu. Dosiahnutie zisku a výplata dividendy akcionárovi nie sú nemorálne a sú v podnikateľskom prostredí prirodzené,“ povedala pre TASR hovorkyňa zdravotnej poisťovne Kristína Baluchová.

Union ZP za dôvody jej straty označila nedostatočné financovanie systému. „V tomto roku je výrazne podfinancovaný a chýba v ňom 250 až 300 miliónov eur,“ podotkla hovorkyňa. Hospodárenie poisťovne podľa jej slov výrazne ovplyvňuje aj programové rozpočtovanie a legislatívne zmeny, ktoré negatívne ovplyvňujú efektívny nákup zdravotnej starostlivosti.

Zdravotná poisťovňa v reakcii na to, že ÚDZS apeluje na zavedenie viacerých zmien, skonštatovala, že súčasný systém je preregulovaný. „Viac ako stanovenie ďalších pravidiel by nášmu systému pomohla vyššia autonómnosť pri riadení zdrojov, ktoré smerujú do zdravotníctva,“ dodala.

Zdravotné poisťovne vykázali podľa ÚDZS ku koncu marca stratu 69 miliónov eur, príčiny sú rozdielne. Strata Union ZP predstavovala takmer tri milióny eur, vlani skončila so ziskom 1,1 milióna eur. Verejné zdravotné poistenie si podľa predsedníčky úradu Renáty Bláhovej vyžaduje zásadné zmeny. Upozornila, že Slovensko je jedinou krajinou Európskej únie, kde možno z verejného zdravotného poistenia vyplácať zisky súkromným akcionárom.