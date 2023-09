Na surfovanie po internete gigabitovou rýchlosťou v celej EÚ sú potrebné dodatočné investície vo výške až 200 miliárd eur, odhaduje Európska komisia.

Takisto sú potrebné peniaze aj na pokrytie mobilným štandardom 5G vo všetkých obývaných oblastiach, uvádza sa v správe o stave digitálnej transformácie, ktorú eurokomisia predstavila v stredu.

Podľa expertov EÚ má naďalej deficity v oblasti pevnej siete aj mobilnej komunikácie, keďže optické siete v súčasnosti pokrývajú len 56 percent domácností. Sieť 5G pokrýva síce až 81 percent obyvateľstva, ale vo vidieckych oblastiach je to len 51 percent.

Až 55 percent domácností vo vidieckych oblastiach stále nie je pripojených na modernú sieť a deväť percent domácností nemá žiadnu pevnú sieť.

Eurokomisia si stanovila za cieľ, aby do roku 2030 mali všetky domácnosti v EÚ prístup k internetu gigabitovou rýchlosťou, a v obývaných oblastiach by malo byť zaručené pokrytie sieťou 5G. Okrem toho by do konca desaťročia mali mať všetci občania možnosť vybaviť dôležité úradné úkony online.

Okrem toho má v Únii pracovať 20 miliónov počítačových expertov a má sa tam nachádzať aspoň 20 percent celosvetovej výroby polovodičov.